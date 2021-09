De todas as doenças que existem na natureza, talvez aquela que todos nós ou quase todos gostaríamos de evitar seja o tumor. Isso porque, apesar do progresso científico, ainda hoje é assustador e não pode deixar nenhuma saída. Existem muitos tipos de tumores que podem afetar diferentes partes do corpo.

Todos os anos, muitas pessoas ainda lidam com essas doenças graves, às vezes sem serem capazes de fazer nada. Na verdade, uma das vantagens de ser capaz de combater tumores com eficácia é conhecê-los o mais rápido possível, antes que se desenvolvam. Porém, infelizmente, alguns deles são bastante sutis e agem em silêncio, pois não apresentam nenhum tipo de sintoma nas fases iniciais. Só depois de algum tempo, essas doenças podem ser encontradas com exames médicos especiais, à medida que você começa a perceber até mesmo problemas físicos aparentemente normais.

No artigo de hoje, queremos realmente falar sobre um tumor que não foi notado depois de formado. No entanto, alguns dos sintomas posteriores podem nos fazer entender que infelizmente contraímos a doença. O problema é que muitas vezes é esquecido, pois é considerada uma doença menor comum. Então, vamos ver de que patologia estamos falando e como ela se apresenta.

A fadiga e a perda de peso podem revelar a presença deste pequeno tumor

No verão devido ao calor intenso ou após um dia estressante de trabalho, pode ser normal sentir-se cansado e precisar de um descanso. Ou que, após um período de atividade física e uma dieta rigorosa, você se encontre com apenas alguns quilos na balança.

No entanto, quando tudo isso acontece regularmente e sem que façamos nada, é hora de se preocupar. Na verdade, a fadiga e a perda de peso podem revelar a presença deste tumor desagradável: câncer de rim. Esses sintomas podem ser acompanhados por outros sintomas, incluindo febre e Hipertensão.

I data dell’AIRC Ela relatou que esse tipo de doença afeta cerca de 13.500 pessoas em um ano. Um personagem que nos faz pensar e nunca deixa de fazer barulho. O sexo masculino corre maior risco, embora as mulheres também possam tê-lo. Outros fatores que fazem a diferença e aumentam as chances de desenvolver câncer renal são a idade e o estilo de vida. Adultos mais velhos, fumantes inveterados e pessoas obesas estão especialmente em risco.

Tratamento e prevenção

Infelizmente, qualquer pessoa que lide com câncer de rim deve saber que essa doença em seus estágios iniciais é assintomática. Só mais tarde podemos encontrar os primeiros sintomas, incluindo os listados acima. Para tentar descobrir, talvez tenhamos que fazer ultrassons cuidadosos ou, melhor ainda, ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas. No entanto, a forma mais eficaz de tratá-la é por meio de cirurgia.