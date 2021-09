“Eles com certeza, a terceira dose inevitável.”

As vacinas da Covid são seguras e a decisão do governo Draghi quanto à terceira dose é uma decisão “inevitável”. O diretor da Agência Italiana de Medicamentos, Giorgio Palo, abraça a mudança de ritmo do executivo e diante de um público Link – O Festival da Boa Imprensa, que acontece em Trieste até domingo, 5 de setembro, destaca a unidade de propósito entre a comunidade científica e as instituições. “Uma vacina para um amigo” foi o título da sessão em que falou Mauro Jacquet, professor de Trieste do King’s College London.

Confusão sobre informações

“O problema é que estamos lidando com informações pseudocientíficas que brotam como cogumelos – e agora, na campanha de vacinação, é muito difícil reconquistar os céticos. A vacina é um bem público e acho que agora é inevitável passar para a obrigatória. ” O encontro na redação de Fincantieri foi acompanhado por cerca de 200 pessoas interessadas no tema. “A confusão de informações (especialmente no caso da AstraZeneca ed) transformou um segmento da população, constituindo uma fração dos opostos, mas muito pequena em termos percentuais”, explicou Jackt. “Parece paradoxal quando ouço críticas à terceira dose: a vacina é segura e controlada.”

“Vivendo com o vírus”

Para os dois cientistas, o futuro está ligado à capacidade de coexistir com o vírus SARS-CoV-2. “Não vamos voltar à vida antes em um curto espaço de tempo e tudo também vai depender de como o vírus é transmitido”, disse Jackett , enquanto o número um da Aifa falou sobre a possibilidade de o vírus se tornar endêmico. Quanto à terceira dose, se as doses da Pfizer e Moderna não fossem suficientes para Palù, Jack especificou que “se se trata do RNA que a Pfizer e a Moderna estão usando, não há problema, o fato de a AstraZeneca estar usando um medicamento de vetor viral significa que o dispositivo O sistema imunológico pode não reconhecê-lo e torná-lo ineficaz. ”

Risco subestimado

Por fim, o chefe da Aifa disse que mesmo nas informações algo deu errado. “Para falar sobre isso, é preciso cultura e os programas devem ser colocados a cargo de jornalistas competentes, não aqueles que, até a véspera, eram noticiários de crime para que pudessem fazer manchetes perturbadoras”. Sobre tentar persuadir No Fax, Ballou disse que se perguntou qual era o problema. “Existem várias categorias, categorias de vacinas atuais, para crianças e aquelas que você nunca convenceria. É complicado, infelizmente, por não sabermos quais eram as doenças infecciosas anteriores: perdê-las significa que os riscos da avaliação hoje são subestimados.”