Um adesivo inteligente que monitora e trata feridas crônicas

Um adesivo inteligente foi desenvolvido para monitorar feridas crônicas e acelerar sua cicatrização, administrando medicamentos e campos elétricos fracos de maneira controlada: é particularmente útil para úlceras e queimaduras de pacientes diabéticos e já foi testado em modelos animais por pesquisadores da Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), este Publicano Resultados do estudo na revista Science Advances.

O novo adesivo inteligente é feito de um polímero flexível e flexível que contém componentes eletrônicos e medicamentos. Os dispositivos eletrônicos permitem que o sensor monitore a ferida avaliando moléculas como ácido úrico ou lactato e condições como nível de pH ou temperatura, que podem indicar a presença de inflamação ou infecção. Os dados coletados dessa maneira podem ser transmitidos sem fio para um computador, tablet ou smartphone próximo para revisão pelo paciente ou médico. Ao mesmo tempo, o adesivo pode administrar um antibiótico ou outro medicamento armazenado dentro do curativo diretamente na ferida para tratar inflamação ou infecção. Pode até aplicar um campo elétrico fraco a uma ferida para estimular a regeneração do tecido e acelerar a cicatrização.

Em testes de laboratório em modelos animais, o adesivo inteligente demonstrou fornecer atualizações em tempo real sobre a ferida e o estado metabólico do animal, promovendo a cicatrização de feridas infectadas crônicas semelhantes às dos humanos.

Os pesquisadores estão analisando esses resultados promissores e planejam continuar seus estudos em colaboração com a Escola de Medicina Keck da Universidade do Sul da Califórnia para melhorar o adesivo, torná-lo mais estável e testá-lo em pacientes.