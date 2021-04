Como a União Europeia investe na ciência

Horizon Europe, o programa da União Europeia criado para financiar pesquisa e inovação, tem um orçamento de mais de 95 bilhões de euros para o período de 2021-2027; É um número ao qual devem ser adicionados outros 4 mil milhões de euros a pedido dos deputados europeus durante as negociações sobre O orçamento de longo prazo da União Europeia.

Os principais pontos do programa são a promoção da ciência e tecnologia para estimular a competitividade industrial e a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia.

A pandemia COVID-19 mostrou que a pesquisa e a inovação são os verdadeiros motores da recuperação econômica. Com o projeto Horizonte 2020 anterior, centenas de milhões de euros foram investidos nele Projetos de pesquisa para combater a pandemia COVID-19 O objetivo do novo programa é dar continuidade a esse caminho, a fim de melhor apoiar a pesquisa em saúde Preparar o sistema de saúde da União Europeia para futuras crises.

O novo programa de pesquisa da União Europeia visa financiar a transformação digital e verde, em particular ajudando a indústria a descarbonizar, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e garantir que A recuperação da pandemia coloca a questão do clima em primeiro lugar, E também inclui um Fundo das Indústrias Criativas e CulturaisSetores duramente atingidos pela epidemia.

O programa de pesquisa concentra-se em cinco áreas principais: Aceleração Rumo a uma Europa resiliente, pronta para os desafios climáticos; Lute contra o câncer. Atingir a meta de 100 cidades neutras para o clima até 2030; Regeneração de ecossistemas marinhos e de água doce; Cuidados com o solo: Garantir até 2030 que pelo menos 75% do solo esteja saudável e capaz de desempenhar funções essenciais.

O orçamento da Horizon Europe assenta em quatro pilares: O primeiro centra-se no apoio e reforço do talento europeu para a investigação e inovação. O segundo visa garantir financiamento para a ciência comprometida com os desafios globais relacionados às cinco áreas prioritárias; O terceiro apóia o empreendedorismo em pesquisa. Finalmente, o quarto financia redes de pesquisa e colaboração.

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) E a Conselho Europeu de Inovação (EIC) Ambos são financiados pela Horizon Europe. O EIT ajuda a aproximar o mundo da pesquisa do mercadoO que torna a Europa mais criativa. Por outro lado, o EIC visa apoiar avanços tecnológicos e inovações revolucionárias, a fim de criar novos mercados e incentivar a expansão internacional.