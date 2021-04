Um guia de passos básicos para um escalda-pés perfeito que proporcione conforto e relaxamento

Tratamento para banho de pés HidroterapiaÚtil para melhorar a aparência e a saúde dos pés. Os pés são a base de todo o peso corporal, e é por isso que muitas vezes ficam cansados ​​e inchados. Essa prática ajuda a mostrar pés rachados feios e é um mimo eficaz para o sistema nervoso.

Aqui está um guia com os passos básicos para conseguir o escalda-pés perfeito, que proporciona conforto e bem-estar.

O que é necessário para um escalda-pés:

bacia;

água morna;

De acordo com suas necessidades de bicarbonato, amido de arroz, aloe vera, chá ou infusões naturais;

Óleos essenciais à sua escolha;

uma toalha.

Quando tomar banho de pés:

Antes de ir dormir;

Após o exercício

Se você tem unhas ou calcanhares rachados;

Ou se você tiver um olho de perdiz.

Se você tem dedos inchados nos pés.

Unhas encravadas

Se a perna estiver inchada.

Para aliviar a dor menstrual.

Ou para obter pés perfeitos no verão com sandálias;

Para aliviar a dor nas articulações.

Pé ruim

A fase de imersão

Prepare água quente e acrescente ingredientes naturais escolhidos de acordo com suas necessidades.

Mergulhe os pés por 15 a 25 minutos, dependendo do tipo de pele;

Esfrega de palco

Assim que a pele amolecer com água quente, a pele morta pode ser removida.

Faça uma esfoliação com duas colheres de sopa de açúcar e azeite.

Depois de misturada a mistura, massageie as partes afetadas da pele morta. Normalmente, as partes do pé que são mais afetadas são o calcanhar, a sola do pé e a planta do pé pele;

Enxágue e hidrate seus pés

Depois de lavar os pés e remover todos os vestígios do composto esfoliante, hidrate os pés.

Para a hidratação após o escalda-pés, indica-se o gel de aloe vera ou manteiga de karité.