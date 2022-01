Super cocô: a ciência emergente da cultura de fezes sob medida e bactérias intestinais

yÉ muito difícil encontrar doadores de fezes de sangue, às vezes chamados de “rinocerontes”. Essas criaturas elusivas e saudáveis ​​estão servindo a um mercado de transplantes fecais que está crescendo rapidamente à medida que as evidências de seus benefícios aumentam.

A ciência emergente está mostrando que o microbioma humano, o microbioma intestinal, tem um impacto muito maior na saúde do que se imaginava. Este enorme ecossistema que abrigamos em nossos corpos inclui bactérias, fungos, vírus e muito mais.

O material genético coletivo no microbioma desempenha uma miríade de funções que afetam nosso humor, imunidade e nossa saúde física e mental.

As dietas ocidentais ruins e os antibióticos esgotam nossos germes. E, em alguns casos, o microbioma de uma pessoa fica perturbado o suficiente para precisar de um pequeno cutucão de outra pessoa.

Restaurar sua saúde tornou-se um esforço científico muito sério, pois a diversidade de nossas bactérias intestinais está ligada a tudo, desde a depressão até como respondemos ao tratamento do câncer.

A transferência de fezes saudáveis ​​para o trato digestivo prejudicial à saúde demonstrou curar pessoas com doenças intestinais, incluindo germes resistentes. Colette da Clostridium difficileou C diff – que pode causar diarréia, sepse e até a morte.

Mas, à medida que a compreensão científica do microbioma melhora, também aumenta o potencial para transplantes fecais.

Os pesquisadores agora estão trabalhando em uma “super cadeira”, uma bolinha fecal que você pode comer e que imita as chamadas habilidades especiais de um rinoceronte.

repetir unicórnios

A sede do BiomeBank está localizada no centro da periferia Adelaide. O diretor médico Sam Costello e o CEO Thomas Mitchell usam as melhores listras estampadas com imagens de bactérias – e Costello brinca que o derramamento de aparência orgânica pode ter sido uma experiência real.

A empresa de biotecnologia estava procurando um rinoceronte. Este local abriga um banco de banquetas, local onde são realizados transplantes de banquetas de marca.

Scott Costello do BiomeBank (à esquerda) e Thomas Mitchell. Fotografias: Andrew Beveridge / Biom Bank

Há uma sala especial para doadores (banheiro amplo) onde são recebidas doações de fezes. Há um laboratório com uma estação de trabalho anaeróbica, onde cepas de bactérias doadoras são colocadas em um “molho secreto” para crescer e então as cepas são isoladas. Essas cepas são classificadas e indexadas para uso futuro.

A chefe de triagem de doadores do BiomeBank, Dra. Emily Tucker, diz que há uma longa lista de requisitos para doadores de fezes. Obviamente, eles devem ser saudáveis. Eles devem ser verificados quanto à infecção. Um histórico detalhado de seu histórico médico, histórico de viagens e antibióticos é obtido.

Aqueles que passam em todas as avaliações são inscritos em um programa de oito semanas em que devem comparecer a tempo, preencher um questionário e então (o mais importante) depositar em uma sala especial.

E daí se não houver unicórnios suficientes? Essa pergunta inspirou um esforço recente do BiomeBank: duplicar o conteúdo das tripas de rinoceronte.

fábrica de fezes

As pessoas estão construindo bibliotecas com as melhores fezes que têm a oferecer, e o BiomeBank faz parte do esforço para categorizar as melhores cepas fecais.

Historicamente, os humanos tiveram diferentes microrganismos, diz Costello, um gastroenterologista. Vivíamos perto de pessoas e animais e comíamos mais comida não processada.

Ele diz que há evidências de que esse atrito é evidente em toda a sociedade, especialmente na sociedade ocidental.

Local de trabalho: BiomeBank Stool Transfer Syringe. Fotografias: Andrew Beveridge / Biom Bank

Descreve um “evento de extinção microbiana” no mundo moderno. Como na Terra, está presente em nosso sistema intestinal: vivemos com as consequências de um ecossistema vazio.

Mitchell explica que na primeira geração de terapia microbiana no BiomeBank, eles extraíram as bactérias corretas, as liofilizaram e as colocaram em uma cápsula.

Os pacientes podem tomá-lo por via oral para tratar algumas infecções. Essa geração já foi usada em hospitais e, se aprovada pela Therapeutic Goods Administration, seria o primeiro tratamento microbiano do mundo a ser aprovado como agente biológico (atualmente tem aprovação provisória).

Depois, há a segunda geração: uma réplica. Pense nos unicórnios como uma espécie de Adão e Eva, mas suas sequências genéticas podem ser reproduzidas. Você pode plantar. Isole-os. Defina-os, nomeie-os, coloque-os em uma biblioteca, construindo aos poucos o conhecimento sobre o que cada filial pode fazer.

E quando atinge um peixinho dourado, uma cepa bacteriana que secreta uma deficiência nos micróbios de uma pessoa, ele a expande. Portanto, esta receita bacteriana personalizada coloca você em uma cápsula que outra pessoa engole. “É uma nova forma de tratar doenças”, diz Mitchell. “É uma pequena fábrica.”

Por que o microbioma é importante?

Desde o momento em que nascemos, e ao longo da vida, nossos microrganismos são moldados por nossas contribuições ambientais e nutricionais.

Os bebês nascidos de cesariana têm uma mistura diferente dos nascidos de parto normal, Eu encontrei um ótimo estúdio. Crianças de cesariana coletam mais cepas do hospital, o que pode explicar as taxas mais altas de problemas imunológicos como asma e alergias nessas crianças.

A professora Phyllis Jaca, diretora do Center for Food and Mood da Deakin University, é uma psiquiatra nutricional (e autora de Existe um zoológico em Brasí, que contém receitas para “os melhores hambúrgueres do pântano”, “torradas de balsa” e “guisados ​​de cocô de animal”). O centro examina as ligações “incrivelmente complexas” entre dieta e saúde intestinal e cerebral.

“Todos esses organismos interagem uns com os outros de uma forma que é impossível reconhecer neste momento”, diz ele. “Ainda estamos no início do trabalho sobre o que os microrganismos podem fazer.”

A professora Phyllis Jaca escreve que existe um zoológico no Brasil para ensinar às crianças o que se passa em suas entranhas. Foto: Pan Macmillan

Jaca é fã do Super Banquinho, até porque “dar cocô para outra pessoa” é um pequeno incômodo.

“Vale muito a pena”, diz ele.

“Encontrar esses doadores de ossos é difícil. Apenas cerca de 3% das pessoas se qualificam … esses supercistos são muito raros, então você pode supor que se o BiomeBank pudesse fornecer o equivalente a fezes, isso seria ótimo.”

Como um dos maiores especialistas em microbioma do mundo, Jack diz que os cientistas ainda estão trabalhando para determinar exatamente como o eixo intestino-cérebro funciona, como o microbioma afeta a saúde e como pode ser manipulado.

Existem dezenas de estudos em andamento na Austrália, mas pesquisas atuais já mostraram que uma dieta ruim como Dieta Americana Padrão Isso leva a um aumento da inflamação no corpo, o que significa um aumento do risco de câncer.

Mantenha-o aberto, mas não abra até que tenha caído. ou sua carteira. Professora Phyllis Jaca

Equipe do Imperial College London e University of Pittsburgh Comparando afro-americanos com a zona rural da África do Sul. Os voluntários foram testados, mudaram sua dieta e testaram novamente.

Depois de apenas duas semanas seguindo uma dieta rústica rica em fibras, os americanos tiveram significativamente menos inflamação do cólon e um risco menor de desenvolver câncer. Infelizmente, o grupo rural foi na direção contrária.

Câncer e intestinos

a Food and Mood Center Um estudo sobre nutrição e seus efeitos na depressão, saúde muscular e cardíaca, transtornos psicóticos, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares e uma série de outros problemas de saúde.

Jaca considera a pesquisa do câncer uma das áreas mais interessantes dos estudos de microbioma. Mostrar dados Melhores respostas ao tratamento, especialmente imunoterapia, para pessoas com uma microbiota intestinal mais diversa.

Mas ele advertiu que muitas pesquisas ainda estão aparecendo e que as indústrias com fins lucrativos estão tirando proveito disso muito rapidamente, vendendo produtos com promessas vagas de promover a “saúde intestinal”.

“Fique atento, fique aberto, mas não abra sua mente. Ou sua carteira, mais”, aconselha.

Bactérias fecais sob um microscópio. Os cientistas ainda estão tentando entender exatamente como o microbioma afeta nossa saúde e como pode ser manipulado. Foto: Steve Geschmeisner / Scientific Photo Library / Getty Images / RF. Biblioteca de fotos científicas

Sydney University Microbiome Research Center Examinar o impacto do microbioma no câncer, saúde da mulher e da criança, infecções, imunidade, inflamação, cuidados intensivos, saúde mental e neurociência.

O diretor do centro, Professor Imad Al-Omar, diz que embora haja pesquisas avançadas mostrando os benefícios de um microbioma mais diversificado (e, portanto, dos transplantes fecais) quando se trata de C-diff, ele ainda está trabalhando no que funciona e como.

Ele diz que o número de genes nesses microrganismos supera o número do genoma humano.

“É um campo muito empolgante, mas ainda há muito trabalho a ser feito para trazer o máximo benefício para toda a humanidade.”

Ele concorda com Jacka que a indústria do “bem-estar” às vezes ignora a “saúde intestinal”.

Como você pode ajudar seu intestino?

Neste ponto, a cultura fecal é recomendada ou útil apenas em casos muito específicos. Mas todos podem melhorar seu microbioma e você não precisa de suplementação.

Jaca afirma que, para a maioria das pessoas, basta mudar a dieta para mudar a bactéria.

“Para entender o que queremos dizer com microbiomas saudáveis, onde micróbios estão associados a condições de saúde e aqueles que não estão associados a condições insalubres, já sabemos o que é preciso fazer”, diz ele.

“Coma muitas plantas, diferentes tipos de plantas, plantas de cores diferentes e coma alguns alimentos fermentados.”

Pense em kimchi, kombucha e chucrute. E pense em fibras.

Jack diz que com as dietas ocidentais típicas, as bactérias intestinais são “fracas, lentas, pálidas e deficientes” a ponto de não conseguirem lidar com fibras. Portanto, quando as pessoas tentam incorporar mais aspereza, elas têm gases ou dores de estômago. Algumas pessoas acreditam erroneamente que têm síndrome do intestino irritável ou intolerância ao glúten e abandonam os alimentos que contêm fibras.

Ele diz, você tem que começar com cuidado. Aumente gradualmente a quantidade e o tipo de fibra.

“A resposta para o problema do feijão é, na verdade, mais feijão”, diz ele.

Costello diz que o BiomeBank espera fazer “parte de um esforço global para resolver este grande problema, que é a perda de diversidade microbiana associada a doenças … em grande escala.”

“Consideramos isso uma epidemia recente”, diz Costello.

Ainda há muito trabalho a ser feito. No BiomeBank, os pesquisadores estão começando a entender as cepas do microbioma em armazenamento congelado. Depois, há muitas variedades que ainda não foram compreendidas – ainda não sabemos do que elas serão capazes um dia.

Costello e Mitchell chamam a famosa e pouco conhecida biblioteca adjacente ao banheiro do rinoceronte de “a Caverna das Maravilhas”.