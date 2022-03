Para todos aqueles que escolheram a vergonha sobre a ciência

Resumo do artigo Uma tradução de um artigo perspicaz da jornalista de saúde canadense Gabrielle Bauer no site do Brownstone Institute, reproduzido aqui com permissão.

Nos primeiros 62 anos da minha vida, não me lembro de ninguém me chamando de idiota egoísta, muito menos de sociopata ou fanático por Trump. Tudo mudou quando o Covid chegou e expressei com muita cautela minhas preocupações com os bloqueios.

Aqui está um exemplo do que os Keyboard Warriors jogaram em mim:

Aproveite a sua sociopatia.

Vá lamber um poste e se infectar.

Desfrute de engasgar com seu fluido na UTI.

Cite três entes queridos que você gostaria de sacrificar pelo COVID. Faça isso agora, seu covarde.

Desde os primeiros dias da pandemia, há algo dentro de mim, na minha alma, que se afastou da resposta política e pública ao vírus. Nada disso era verdade, forte ou real. Esta não foi apenas uma crise epidêmica, mas também social, então por que ouvimos apenas alguns poucos epidemiologistas selecionados? Onde estavam os especialistas em saúde mental? Especialistas em desenvolvimento infantil? Historiadores? Economistas? Por que nossos líderes políticos desencadearam medo em vez de calma?

As questões que mais me incomodavam eram menos sobre epidemiologia e mais sobre moral: era certo exigir os maiores sacrifícios dos jovens, que sofreriam mais com as restrições? As liberdades civis devem simplesmente desaparecer durante uma pandemia ou devemos equilibrar a segurança pública e os direitos humanos?

Como não há educação nos modos de lutadores online, pensei que a Internet me permitiria participar de “discussões produtivas” sobre essas questões. Então eu pulei online e o resto foi histeria.

Idiota da aldeia, terra plana, parentes, escória, QI negativo… Digamos que minha pele macia seja o teste da minha vida.

E eu não era o único: todos que questionavam o dogma, fossem especialistas ou plebeus, tinham queimaduras na pele semelhantes. Nas palavras do médico da comunidade, que permanecerá anônimo por razões óbvias: “Muitos médicos, inclusive eu, discutiram com virologistas, epidemiologistas e outros cientistas uma abordagem direcionada e foco nos grupos de pacientes mais vulneráveis, apenas para serem descartados como anti-inflamatórios. -ciência., chapéu de papel de estanho homens loucosTeorias da conspiração, antitivax e outros rótulos pejorativos igualmente coloridos.

No início do jogo, decidi não responder a esses insultos com outros insultos, não porque estou particularmente orgulhoso, mas porque jogar lama me incomoda e não é agradável ficar com raiva o dia todo. Em vez disso, dei por certo o sarcasmo (e ainda perambulava com raiva).

traz vergonha

A vontade de sentir vergonha está presente desde o início da pandemia. eu comecei no Twitter #covidiot estará na moda na noite de 22 de março de 2020Até o final da noite, 3.000 tweets usaram a hashtag para expor práticas precárias de saúde pública.

Quando a CBS News divulgou um vídeo de turistas festejando em Miami, Cidadãos revoltados compartilharam os nomes dos alunos em suas redes sociais, Acompanhado de mensagens como “Não dê camas e/ou ventiladores para esses idiotas egoístas”.

No início da epidemia, quando prevaleciam o pânico e a turbulência, esse descontentamento poderia ter sido esquecido. Mas a pílula cresceu e se misturou com os tempos. W: Não funcionou.

Conforme observado pela epidemiologista da Harvard Medical School Julia Marcus“Culpar e zombar das pessoas não é a melhor maneira de fazê-las mudar seu comportamento e também pode ser contraproducente porque incentiva as pessoas a esconder seu comportamento”. Jean Belkos, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Washington, Reclamações e disputas Pode ser difícil para as pessoas “reconhecer situações em que podem estar em risco”.

Se o perfil dos “covidiotas” de seu comportamento não ajudar, tenha certeza de que atacar as pessoas por más ideias não vai fazer você mudar de ideia. Em vez disso, vamos parar de dizer a eles o que pensamos. Dormimos e sorrimos. Damos a eles o match point e mantemos a discussão em nossas cabeças.

remova as luvas

Eu sou essa pessoa há dois anos. Sorrio educadamente e evito insultos. Para acalmar meu interlocutor, prefaciei meus pontos de vista pouco ortodoxos com avisos como “Odeio Trump tanto quanto você” ou “Lembrete, também fui vacinado três vezes”.

Hoje vou me permitir parar por aí e dar-lhe um nome como o vejo.

A todos que me criticaram por questionar o fim da civilização e mencionar os danos que ela causou aos jovens e aos pobres: você pode pegar sua zombaria, sua vaidade científica e sua moral insuportável, pegar o lixo e colocá-lo para baixo……. as válvulas. Todos os dias, novas pesquisas levam mais ar às suas afirmações arrogantes.

Você me disse que sem prisão, o Covid acabaria com um terço do mundo, assim como A Peste Negra destruiu a Europa no século XIV. Em vez disso, encerre Uma meta-análise por Johns Hopkins O bloqueio na Europa e nos Estados Unidos reduziu as mortes por Covid-19, em média, em 0,2%.

Além disso, muito antes deste estudo, tínhamos boas evidências de que qualquer coisa que não fosse uma fechadura de estilo chinês faria pouco. no documento de 2006 Uma equipe da OMS afirmou que “a notificação obrigatória de casos e o isolamento de pacientes durante a pandemia de gripe de 1918 não interromperam a transmissão do vírus e eram impraticáveis”.

Ela me disse que a interação social é um desejo, não uma necessidade. Sim. Também é uma boa comida. De fato, o isolamento social é fatal. como afirmado em artigo de revisão de setembro de 2020 Publicado na revista Cell, a solidão “pode ​​ser a ameaça mais poderosa à sobrevivência e longevidade”. O artigo discute como o isolamento social prejudica o desenvolvimento cognitivo, enfraquece o sistema imunológico e coloca as pessoas em risco de desenvolver transtornos por uso de substâncias.

E não é que não sabíamos disso antes do Covid: Em 2017, ele sugeriu pesquisas Julianne Holt-Lunstad, professora da Universidade Brigham Young, descobriu que o isolamento social acelera a mortalidade tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. Suas descobertas estão espalhadas nas páginas dos jornais de todo o mundo.

Ela me disse que não havia necessidade de se preocupar com os efeitos das restrições do Covid nas crianças, porque as crianças são resilientes – e além disso, elas passaram por coisas muito piores nas grandes guerras. Enquanto isso, o Reino Unido experimentou um aumento de 77% em Padrões de Pediatria para coisas como automutilação e ideação suicida por 6 meses em 2021, em comparação com uma peça semelhante em 2019. E se isso não o incomoda, Uma análise do Banco Mundial Em países de baixa renda, estima-se que a desaceleração econômica causada pelas políticas de bloqueio tenha resultado em 1,76 mortes de crianças para cada morte por COVID-19.

Eu falei que as pessoas vacinadas não carregam o vírus, porque Declaração da diretora do CDC, Rachel Walinsky, no início de 2021E todos sabemos como terminou.

Ela me disse para não perguntar o que os especialistas em doenças infecciosas nos dizem. (Estou parafraseando aqui. O que eu realmente disse foi: “E se eu simplesmente me levantasse e calasse a boca?”) Dr. Stefanos Kalis, outra Harvard Medical School, alertou para os “riscos de fazer políticas governamentais e recomendações de saúde pública para pessoas que concentraram suas carreiras exclusivamente em doenças infecciosas”. Em uma entrevista recente na CNBC. “A saúde pública é um equilíbrio”, disse ele.

É realmente. no Livro de 2001, Lei de Saúde Pública: Poder, Dever e Autocontrole, Lawrence Justin pediu uma avaliação mais sistemática dos riscos e benefícios das intervenções de saúde pública e maior proteção das liberdades civis.

Então sim. Estou com raiva e sua cruzada inteligente me atraiu o suficiente para procurar novas tribos, e nesta busca tenho tido muito sucesso. Encontrei mais almas gêmeas do que jamais poderia imaginar. Na minha cidade de Toronto e em todo o mundo: médicos, enfermeiros, cientistas, fazendeiros, músicos e donas de casa que compartilham meu desgosto com sua jactância. Epidemiologistas também. Essas pessoas corajosas me salvaram de perder a cabeça.

Então, obrigado. Agora faça a barba.

Gabriel Power

