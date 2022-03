Dia Nacional em Memória das Vítimas do Covid. Vimg: “Apesar do alto preço, a medicina geral tem sido uma tábua de salvação para centenas de milhares de cidadãos”

Sindicato: “Nossos pensamentos vão para os muitos pacientes que lutaram, mas não conseguiram. Mas também para os colegas que estavam na linha de frente e como médicos de família, tendo dado tudo, também adoeceram, infelizmente, tivemos que nos despedir”.

18 de março – “Para os clínicos gerais, 18 de março é uma data cheia de significado e dor, mas hoje também é cheia de esperança. Nossos pensamentos vão para os muitos pacientes que sofreram, mas não conseguiram. Mas também para os colegas que estiveram na linha de frente e como médicos de família, tendo dado tudo de alguma coisa, eles também adoeceram, infelizmente, tivemos que nos despedir.” As palavras são de Silvestro ScottiSecretário-Geral da FIMG, por ocasião do Dia Nacional de Memória das Vítimas da Covid.





“Em 18 de março de 2020, os olhos de toda a Itália se abriram para a imagem de dezenas e dezenas de veículos militares carregando os caixões de centenas de pessoas que morreram do vírus longe de Bergamo. Infelizmente, nossas almas, como clínicos gerais, foram abalados por essa dor”, lembra Scotti.





“Naqueles meses parecia não haver saída, todos tentamos fazer todo o possível e impossível para responder às centenas de milhares de pedidos de ajuda. Mesmo sem a possibilidade de metabolizar a dor de tantas perdas e na percepção de que para muitos, essa disponibilidade e o dever moral de respeitar o juramento de Hipócrates, teria custado um preço muito caro.” Hoje, graças às vacinas, as mortes são muito menores; Mas a consciência da medicina pública permanece que é o baluarte do direito à saúde para milhões de italianos. E o secretário-geral da Fimmg é sempre quem lembra o empenho dos médicos de clínica geral a quem os cuidados de saúde recaem devido ao grande número de casos, agora em 13 milhões.

“Pacientes que – diz Scotty – precisam sempre poder garantir um cuidado próximo, respeitando a fragilidade e a complexidade que estão necessariamente associadas a tantas condições crônicas, principalmente agora que temos novos auxílios terapêuticos que devem estar liberando cada vez mais o médico responsabilidade Comparada à responsabilidade da burocracia administrativa.

18 de março de 2022

