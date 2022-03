Uma gazela percorre 18.000 km em 5 anos na Mongólia

AGI – Uma fêmea de veado Procapra guturosa viajou 18.000 km pelas estepes da Mongólia em cinco anos. Isso foi documentado na revista Ecology por cientistas da Wildlife Conservation Society na Mongólia e do Senckenberg Naturmuseum em Frankfurt, que usaram um sistema de rastreamento GPS para monitorar os movimentos dos animais.

Os autores demonstram que esses dados podem fornecer Informações importantes para programas de conservação de espécies. A equipe liderada por Thomas Muller colocou coleiras GPS em cinco amostras de Procapra guturosa em 2014. Um dos sinais estava ativo há cinco anos e permitiu que a equipe de pesquisa acompanhasse os movimentos do cervo. Os pesquisadores descobriram que a amostra percorreu mais de 18.000 km, o que equivale a metade da circunferência do equador, e cruzou a Mongólia várias vezes das regiões norte a sul.

“Esta viagem é realmente extraordinária – comenta Nandintsetseg Dejid, colega e coautor de Muller – não só pela distância impressionante, mas também porqueO cervo também alcançou áreas desconhecidasVisitar diferentes regiões de forma irregular e inesperada. “Ao contrário de outros ungulados, os cientistas explicam que os cervos não apresentam movimentos sazonais regulares, não retornam a lugares importantes em suas vidas e estão dispostos a atravessar territórios desconhecidos.

“Em 2014, os movimentos da gazela eram um tanto limitados – segundo relatos de Dejid – no ano seguinte, o espécime começou a se mover para o norte, até chegar a uma área próxima à fronteira com a Rússia. caminho diferente depois de ter dado à luz um filhote, continuou sua jornada para o sul até chegar à fronteira com a China em dezembro de 2016. Na primavera de 2017, a gazela retornou ao norte e em 2018 voltou novamente. O animal morreu em 2019 após um ano mais calmo“.

O relato desta viagem, comentam especialistas, destaca a importância de preservar as paisagens visitadas por ungulados migratórios, para que os espécimes possam encontrar recursos alimentares e escapar de eventos extremos. “Mais estudos de longo prazo são necessários – conclui Muller – para entender melhor os mecanismos de orientação e movimento dos cervos, a fim de fornecer proteção efetiva para a espécie”.