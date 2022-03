Fedez está doente, história de problemas de saúde no Instagram- Corriere.it

para Renato Franco

No Instagram, Fedez falou em “ter um problema de saúde que envolve um caminho importante”. Há três anos, ele foi diagnosticado com desmielinização

“Tenho um problema de saúde que envolve um caminho importante.” Camisa azul e olhos vermelhosO som que quebra quando as lágrimas são fortes demais para cair. Fedez opta pela TV padrão usual no Instagram, mas desta vez sem jogos com crianças, fotos nutritivas com sua esposa, intimidade compartilhada e filtros de aplicativos que fazem tudo parecer perfeito. Desta vez é o lado B da vida, não o lado fofo. O rapper não diz o que é doença, mas os primeiros pensamentos sombrios são os que imediatamente vêm à mente de todos. Parede nua, coração em turbulência. “Estou fazendo este vídeo de exorcismo na esperança de que seja útil para mim também. Infelizmente, descobri que tenho um problema de saúde, mas felizmente encontrei um ótimo momento, que inclui um caminho importante, que também sinto que posso revelar. Mas não agora, não neste momento em que preciso aguentar Minha família, aos meus filhos. Tenho vontade de contar no futuro porque quando descobri o que descobri, ler as histórias de outras pessoas me aliviou.” Compartilhar para colocar uma pedra também nos ombros de outras pessoas, essas Mais de 13 milhões de seguidores – Uma cidade quatro vezes maior que Roma – que todos os dias aparece nas redes sociais para ver o que a Fides está fazendo.

seu fluxo: "Se esta minha história pode proporcionar conforto mesmo para alguém que pode não ter a sorte de estar cercado de tantas emoções como acontece comigo com minha adorável família, me faz acreditar que este arco em minha vida tem as facilidades especiais e Eu posso dar um significado, algo que obviamente não pode ser dado às vezes".

O Instagram sempre foi a maneira de se revelar a todos, Vergnese é uma marca, mas também uma família diferente do resto com todos esses olhos neles (deve adicionar mais de 26 milhões de seguidores Fedez para Chiara Ferragni): “Percebi que nos últimos anos era como se eu tivesse esse tipo de método de comunicação Álbum de recados compartilhado. Só agora percebo a importância de poder captar o sorriso do outro lado do telefone para alguém que pode estar enfrentando um momento difícil.” Sem sorrisos agora: “Eu senti como se estivesse jogando alguma besteira, Eu não estou claro o suficiente agora para ir mais longe. Estou pronto para enfrentar esta nova aventura que a vida me deu. Espero poder dar-lhe atualizações positivas em breve.”

Esta não é a primeira vez que Fedez fala sobre seus problemas de saúde. Três anos atrás, foi revelado que eles o haviam encontrado." Desmielinização O que em alguns casos pode levar ao desenvolvimento de esclerose múltipla. "Tenho que estar sob controle porque é uma síndrome verificada radiologicamente – explicou -. Desmielinização é o que acontece quando você tem esclerose múltipla. É claro que isso pode se transformar em esclerose". começar Um caminho para melhorar e escolher minhas batalhas. A partir de hoje, se isso acontecer comigo – o que significa que dependendo de onde você acende essas cicatrizes, você pode perder a habilidade de falar ou usar a perna, por assim dizer – eu quer dizer, se algo assim acontecer comigo Pelo que você lutou hoje? Percebi que estava por trás de um monte de bobagens, Para muitas pessoas que provavelmente não merecem."