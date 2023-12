Ciência revela truques para controlar o envelhecimento

Conforme você envelhece, a ciência cuida disso: os melhores truques para controlar o envelhecimento

A bióloga Elizabeth Blackburn descobriu que o envelhecimento é causado principalmente pelos cromossomos

Nas suas extremidades estão os telômeros: com o tempo, eles se deterioram até se separarem completamente

Boas notícias: existem alguns truques que você pode aplicar para controlar o envelhecimento

Mas a notícia não tão boa é que não é fácil de fazer

Do que ele está falando? Um pouco de estresse, muito amor e muito dinheiro

Não adianta negar: a visão das primeiras rugas – mesmo que expressivas – e dos primeiros cabelos brancos leva todos ao desespero total. Os anos passam e não há nada a ser feito. No entanto, a bióloga Elizabeth Blackburn descobriu alguns deles Truques Ter sucesso Verificações O melhorenvelhecimento. O mundo descobriu que envelhecemos principalmente por causa dos nossos cromossomos.





Em particular, os telômeros desempenham um papel essencial neste processo desagradável. Estas são as extremidades das nossas fitas de DNA. Também se deteriora e encurta com o tempo, até desaparecer completamente. Blackburn explicou:É o encurtamento excessivo dos telômeros que nos faz reconhecer e ver sinais de envelhecimento. Este é um sinal: “É hora de morrer.”“”. Em suma, uma conclusão triste mas inevitável, que, no entanto, é mais administrável do que pensamos.

Cuidado com os telômeros

O envelhecimento pode ser controlado com truques que nos permitem monitorar o estado dos nossos telômeros e nos ajustar de acordo. Este último, de facto, é capaz de proteger os nossos cromossomas, tornando-os mais longevos. Que dicas específicas você deve colocar em prática? O primeiro é Banimento ao estresse. Na verdade, o estresse e a excitação fazem com que os telômeros encurtem.





“A negligência emocional, a exposição à violência, o bullying e o racismo afetam os seus telômeros e os efeitos são duradouros.“. Entre os truques para controlar melhor o envelhecimento, está o truque de reservar tempo para a meditação. Na verdade, estudos mostram que basta se dedicar a essa atividade 10 minutos por dia para ver os efeitos benéficos nos telômeros, e mais.





Leia também: O homem que ‘não envelhece’: o estranho caso de um jovem de 32 anos que parece ter 14

Por fim, de fundamental importância são as nossas relações pessoais e, surpreendentemente, os rendimentos elevados. Na verdade, Blackburn descobriu que muito dinheiro, assim como amizades e amores duradouros, é uma realidade Medicina geral Para nossos telômeros. Em suma, existem muitos ingredientes para uma vida longa e tranquila. E você, depois de ler este artigo, com que rapidez envelhece?











Alterar configurações de privacidade

Envolvido