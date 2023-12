Depois de Lives on the Edge, Justin fica completamente irreconhecível: sua transformação dá arrepios

“Living on the Edge” é uma série documental que mostra histórias comoventes de pessoas obesas e sua jornada para reduzir o peso sob a orientação do famoso Dr. Younan Nowzaradan.

o programa “Vida na fronteira”Transmitido na Itália em Tempo Real, é conhecido por mostrar na telinha a dura luta de indivíduos obesos e sua determinação em alcançar o objetivo de perder peso.

É inspirador vê-los fazer uma transformação radical e recuperar a saúde e o bem-estar. Um dos participantes do espetáculo que mais recebeu aplausos do público é sem dúvida Justin McSwain. O jovem era natural de Rock Hill, na Carolina do Sul, tinha apenas 27 anos e pesava 312 kg. Seus hábitos alimentares pouco saudáveis ​​foram resultado de uma infância difícil. Ele começou a comer demais para encontrar alívio depois que seus pais se divorciaram. Ele foi dolorosamente intimidado e envergonhado por causa de seu tamanho.

Vivendo no limite, a difícil jornada de Justin McSwain: o que aconteceu com ele

O volume de Justin se tornou muito exaustivo Tornou-se difícil para ele realizar até os movimentos mais simples. Também evoluiu Depressão e agorafobia De qualquer maneira, não coloque os pés fora de casa. Por isso, o jovem de 27 anos decidiu mudar de rumo e procurar a ajuda do Dr. Jonas Nozardan.

Movido por uma grande força de vontade, seguiu cuidadosamente todas as regras impostas pelo cirurgião mundialmente famoso, seguiu uma dieta pobre em gorduras e começou a treinar regularmente no ginásio. Depois de mostrar sua determinação e perder os primeiros quilos de forma independente, Ele recebeu luz verde para se submeter a uma cirurgia de redução do estômago. Em um ano ele perdeu mais de 150 kg.

Onde está Justin McSwain agora? Após a corrida inicial para uma nova vida, Justin McSwain não desanimou e continuou a se dedicar à saúde. Ele teve aulas de rafting e vôo para obter sua licença de piloto. Ingressou na psicoterapia para superar todos os seus demônios e percebeu que merecia uma chance de ser feliz.

A batalha contra o vício alimentar, a ansiedade, a depressão e a agorafobia continua até hoje, mas ele a luta com determinação. Livrar-se de velhos hábitos não é fácil. Ele tem um ótimo canal no Instagram (@ mcswainj2) onde você pode curtir seu progresso e acompanhar todas as suas atualizações.