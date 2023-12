Miramar: uma viagem pela história, ciência e natureza

Trieste – Numa noite animada na pista de gelo da Piazza Ponteroso, tivemos a oportunidade de entrevistar a Dra. Andreina Contessa, Diretora do Museu Histórico e Parque do Castelo Miramare. Neste contexto emocionante, a Condessa partilhou connosco as últimas novidades e planos futuros para o castelo, um local cheio de história, beleza e compromisso cultural.









Exposição “O Universo”: uma ponte entre o passado e o futuro





Andreina Contessa apresentou a exposição “O Universo” como uma fascinante viagem pela ciência e pelo conhecimento. “Para aprender algo, para conhecer algo além de nós, temos que fazer uma viagem”, disse ele com entusiasmo. A exposição acontece dentro do navio Novara e proporciona uma experiência única que liga a história marítima à exploração científica e às perspectivas futuras.









Educação e Meio Ambiente: Área educacional do parque





O diretor destacou a importância da educação ambiental ao abrir uma área educativa no Parque do Castelo Miramar. “Este sempre foi um dos meus primeiros sonhos”, disse Contessa, descrevendo o novo espaço como uma oportunidade para grupos escolares e jovens visitantes se conectarem com a natureza e aprenderem sobre o meio ambiente.









Restauros e colecionáveis: valorizando o património





Falando sobre as novidades de 2023 e as perspectivas para 2024, o realizador referiu com orgulho a restauração do castelo e a aquisição do cetro de Carlotta. “Foi um momento que trago no coração”, comentou, destacando a importância destes projetos na preservação e enriquecimento do património cultural e histórico da cidade de Miramar. A restauração destes elementos históricos não só mantém viva a história do castelo, mas também cria uma ligação mais profunda entre os visitantes e o rico passado desta casa histórica.









Prêmios e futuro: compromisso com Miramar





A entrevista terminou agradecendo à cidade de Trieste pelo apoio e agradecimento pelo trabalho realizado. Refletindo sobre o valor dos projetos realizados, Contessa disse: “É bom ver que a cidade lê positivamente tudo o que faço e o que fazemos”. Em seguida, ele orgulhosamente compartilhou seus elogios: “Há dois anos, tive a honra de receber o selo da cidade do século XIV, um reconhecimento que mantenho com muita honra”. “Há algumas semanas tive o prazer de receber uma placa de mérito no âmbito do Prémio San Giusto d'Oro”, acrescentou recentemente, sublinhando que estes momentos confirmam o seu compromisso e o compromisso da equipa com o património. De Miramar. Concluiu a sua intervenção dizendo que estes prémios são um incentivo para continuar com mais entusiasmo e dedicação na promoção e preservação deste valioso local histórico e cultural. Olhando para o futuro, o diretor prometeu que o Museu e Parque Miramar continuará a servir de inspiração. Um lugar de descoberta, beleza e inspiração para todos que o visitam.