Gorgonzola faz mal para você? Aqui está a resposta do especialista em saúde

o Gorgonzola É um queijo para verdadeiros apreciadores, mas ainda há quem afirme que é um alimento mau para a saúde. Mais precisamente estamos a falar de queijos de pasta mole, com sabor e aroma típicos que nem sempre agradam a todos; Existem dois tipos diferentes, um doce e outro mais temperado.

Do ponto de vista nutricional, podemos dizer que o Gorgonzola se caracteriza por conter uma elevada percentagem de… Gorduras Inclui muitos elementos como vitamina A e vitamina B, além de um suprimento razoável de sais minerais como fósforo e cálcio. Na cozinha, este queijo é frequentemente acompanhado por vários deliciosos aperitivos, talvez espalhados em aperitivos ou dispostos juntos cortes frios, Para vinho, para pratos de massa ou mesmo como recheio de queijo Nhoque.

Mas será que consumir Gorgonzola pode ter contraindicações para a saúde do nosso organismo? Nos perguntamos essas perguntas porque tem muita gente que diz que o gorgonzola faz muito mal, mas vamos ver tudo juntos com mais detalhes.

É verdade que Gorgonzola faz mal?

Como todos os outros alimentos, é importante ressaltar que o Gorgonzola também faz mal se consumido em grandes quantidades consideradas excessivas. O queijo é rico Gordura saturada Contém grande quantidade de colesterol e é muito prejudicial para quem sofre de doenças cardiovasculares e hipertensão devido à sua alta concentração. sódio.

Outros problemas relacionados a esse consumo Gorgonzola Destina-se a todos aqueles que foram submetidos a uma condição específica no hospital, como um transplante de órgão. Mas é importante ressaltar que mesmo as gestantes devem abandonar completamente o gorgonzola devido à sua presença Mofo no queijo, o que contribui assim para o risco Listeriose.

Contudo, ao mesmo tempo, importa referir que não é de todo verdade dizer que o Gorgonzola é um queijo que deve ser evitado a todo o custo. Uma coisa a reconhecer, na verdade, é que Gorgonzola É rico em calorias, mas surpreendentemente contém menos calorias do que diferentes tipos de queijo duro, como o parmesão, mas também contém menos calorias.“Hemental.” E provolone.

Além disso, o problema do colesterol também está intimamente relacionado ao consumo excessivo de alimentos. Portanto, finalizamos dizendo que consumir gorgonzola em quantidade Moderado, Pode fazer contribuições significativas benefícios Para a nossa saúde e pode prolongar a nossa esperança de vida porque ajuda a saúde óssea, mantendo afastadas algumas doenças degenerativas do esqueleto.