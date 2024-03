“Das estrelas às hastes, espaço para as mulheres” com Amalia Ercoli Finzi

“STEM” é uma abreviatura de origem anglo-americana para “ciência, tecnologia, engenharia e matemática”, em italiano: STEM. Um mundo que há muito tempo é considerado “masculino” e que ainda hoje, apesar do aumento acentuado das matrículas femininas em disciplinas científicas, ainda mantém uma disparidade significativa de género na sociedade italiana. Tudo isso será discutido no “Book Pride” em Milão, domingo, 10 de março, às 16h30, na estrutura do “Superstudio Maxi” na Via Moncucco 35, que sediará o debate “Sem mulheres, sem comitê – sem mulheres não podemos falar”. Virar o jogo. “Das estrelas às raízes, um espaço para mulheres” que será ativado na presença de Amalia Ercoli Finzi, engenheira aeronáutica pioneira e a primeira mulher na Itália a se formar em engenharia aeronáutica em 1962; Elvina Finzi Tirelli, engenheira nuclear; Patricia Galeazzo, Projetos Educacionais da Fundação Bracco, enquanto Alessandra Siletti, Vice-Presidente da Infor Astrophysics, estará presente. O encontro será moderado por Luca Bottura, jornalista e satírico. Os trabalhos serão apresentados por Ariana Foto, Rai For ESG Sustainability, responsável pelo “No Women No Panel”.

Hoje, em Itália, a proporção de estudantes matriculados em cursos de ciências, engenharia e TI atingiu 39,3%, confirma o último relatório divulgado pela Anvur, o organismo italiano de avaliação de universidades. A disparidade de género afecta toda a vida académica: as mulheres representam 57% dos licenciados, 42,3% dos professores auxiliares e apenas 27% dos professores catedráticos. Em setores especializados como engenharia industrial e engenharia da informação, mesmo que duplique, ainda há moscas brancas: apenas 12,9% dos alunos normais.

Este evento é precedido, no sábado, 9 de março, às 13h30, na Sala Atene novamente no Book Pride Milano, por um encontro sobre disparidade de gênero com Marina Caloni e Maurizio Mosca, coautores do volume “When Women Matter” da RaiLibri, e Flavia Barca, autora O Mapa da Desigualdade de Gênero é escrito pela Editoris Bibliographica sob a supervisão de Federico Ferrazza, editor-chefe da Wired.