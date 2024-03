É usado para fins ilegais

Jornalista freelance, concentra-se em política e geopolítica, mas também escreve sobre economia e meio ambiente. Ela se formou em publicação e redação pela La Sapienza, em Roma, e começou a escrever para um jornal comprometido com os direitos civis, antes de trabalhar para diversas publicações de atualidade.











9











O governo decidiu assim Proibir efedrina. A proposta para limitar o uso e a importação de efedrina está programada para chegar à mesa do gabinete na segunda-feira. Esta é uma análise preliminar do princípio ativo encontrado em muitos deles DrogasIncluindo sprays nasais. O decreto prevê medidas rigorosas contra o uso ilegal dessa substância, ingrediente encontrado em… Produção de drogasMas também para uso no desempenho atlético e mental.

Fechar com efedrina

As regras de uso do medicamento poderão mudar em breve para as empresas farmacêuticas.Efedrina Em seus produtos. A medida visa Limitar o uso de substâncias (um passo já dado pela França), que é especialmente popular em Sprays nasais Assim, tentando encontrar uma forma alternativa de combate às drogas. Na verdade, a efedrina é um ingrediente utilizado em algumas preparações.

O decreto estipula detalhadamente a necessidade de monitoramento das licenças de exportação e notificação prévia das exportações. paraEfedrina Ampliação da pena penal para colocação no mercado, importação e exportação.

Fonte da imagem: ANSA

Na foto, ele está carregado de efedrina, substância usada na fabricação de alguns medicamentos

O que é efedrina?

para'Efedrina É um alcalóide encontrado em plantas e é um simpaticomimético de ação mista. Tem vários usos, não só clinicamente, mas também medicinalmente Ofensa Seu uso médico é tão comum que é encontrado em diversos medicamentos, principalmente como descongestionante nasal e broncodilatador no tratamento da asma. nos últimos dias, Usos perigosos e violações A substância e a sua venda são proibidas em alguns países.

Por exemplo, a efedrina, devido à sua estrutura, é um acelerador de processos cognitivos e provoca sensações semelhantes às produzidas por Cafeína. Há muitos estudantes que o utilizam para concentração, assim como atletas. No entanto, pode levar ao vício.

Talvez você possa estar interessado O que é psitacose e como a doença é transmitida das aves para os humanos: 5 mortes confirmadas, alerta da OMS A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre os perigos da psitacose, uma infecção respiratória ligada a bactérias que afeta principalmente aves.

Risco de ataques cardíacos e condições psicóticas

o professor Massimo ClericiProfessor de Psiquiatria da Universidade de Milão Bicocca alerta Riscos do uso e abuso da efedrina (um produto semelhante ao fentanil para abuso). A professora explicou em entrevista que ocorreu um consumo de alta concentração Efeitos colaterais graves.

Os riscos do consumo ilegal (precursor da produção de algumas drogas como a metanfetamina) de efedrina são: estados de ansiedade, confusão, insónia, insôniaEstados psicóticos, fibrilação cardíaca, ataque cardíaco E acidente vascular cerebral (o risco duplica devido à presença de plásticos nos tecidos humanos). Além disso, quando tomado com outros estimulantes, como cafeína ou anfetaminas, também pode causar morte.