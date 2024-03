Novo trabalho de Juliana Kuniaz na SODA Gallery em Manchester

Depois de experimentar o uso da inteligência artificial na instalação La belle au bois dormindo para 2023 (também apresentado na Casa degli Artisti de Milão por ocasião da exposição Visível é invisível. Técnicas maravilhosas), o artista Juliana Konyaz (Aosta, 1959) Ele decidiu explorar a revolucionária teoria quântica através de seu trabalho Peculiaridades quânticasexibido na interface Galeria Modal Escola de Artes Digitais (refrigerante) por Manchester Até 15 de março a convite dos curadores Valentino Catricala e Thomas Dukes.

Juliana Konyaz, Quantum Quirks, 2024 Projeção de vídeo na SODA (School of Digital Arts Media Gallery), Manchester

“Quantum Quirks” de Juliana Kuniaz da SODA Gallery em Manchester

o emprego Peculiaridades quânticas É um display LED criado pelo artista para explorar o universo quântico e o comportamento da matéria em escala nanométrica, também graças à colaboração científica com Fabio Truc.

““Em questões muito pequenas, acontecem coisas que parecem inexplicáveis.”“, explica a artista Juliana Konyaz.Um elétron ou fóton (um ponto de luz), por exemplo, é capaz de passar por dois buracos ao mesmo tempo ou estar em vários lugares ao mesmo tempo. “Essas partículas parecem ser capazes de se comunicar de um ponto a outro do espaço, mesmo a distâncias astronômicas”. O artista reinterpreta processos como Entanglement, Double Slit, Tunnel Effect ou Wave Function através de uma fórmula lúdica e atraente que anima a fachada do horizonte de Manchester com formas, luzes e cores. Aqui estão as fotos.

Valentina Mozzi

