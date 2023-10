Ciência no Parque, encontro duplo com divertidos laboratórios de ciências organizado pelo Museu do Mediterrâneo

Quarta-feira, 11 de outubro de 2023 – 13h13

















Encontro duplo esta semana para reuniões de período Ciência no jardim Projetado para crianças. Quinta-feira, 12 de outubroDas 15h30 às 17h30, o divertido laboratório de ciências, organizado e criado pela equipe pedagógica do Museu de História Natural do Mediterrâneo em colaboração com a Coop Itinera, fará uma parada no parque Villa Korédeenquanto Sábado 14 e domingo 15 de outubrosempre no mesmo horário, os operadores museológicos estarão à disposição no pavilhão criado pela província no evento Harpuria, na Villa Membilli, com atividades, jogos e curiosidades de temática botânica, destinados a adultos e Os pequenos. Todas as atividades financiadas no âmbito do projeto PNRR para remoção de barreiras físicas e cognitivas em museus e espaços culturais são gratuitas e todos os participantes receberão gratuitamente um bilhete de museu válido para duas pessoas.

Para mais informações, ligue para a Secretaria do Museu pelo telefone 0586 266711 ou escreva para: 0586266711[email protected]de segunda a sexta, das 9h00 às 13h00.