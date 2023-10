Café antes do almoço: benéfico ou prejudicial?

Café antes do almoço: faz bem à saúde ou só faz bem à alma? Leia o artigo da Microbiologia Italia. O café é uma bebida popular entre os italianos e muitas vezes considerado uma parte essencial da cultura cotidiana. Esta bebida é apreciada não só pelo seu sabor único, mas também pelos efeitos benéficos a curto e médio prazo que pode ter no sistema nervoso e no corpo em geral. Muitas pessoas optam por tomar café após as refeições ou em horários específicos do dia, como após o almoço ou jantar. Mas o que acontece se decidirmos tomar um café antes do almoço? Esta é uma escolha sábia ou há circunstâncias em que pode não ser aconselhável tomar café antes das refeições?

Entendendo o café

Para compreender o efeito do café antes do almoço, é útil examinar o seu conteúdo e propriedades. O café é uma bebida relativamente simples com raízes antigas. A versão moderna envolve a torra dos grãos de café seguida de um processo de fermentação que envolve a secagem, torra e moagem dos grãos. Desse processo obtemos a bebida que amamos, que é preparada em diversas máquinas como a moka.

Beba café antes do almoço

Em geral, tomar café antes do almoço pode não ter um efeito particularmente positivo. A cafeína e outras substâncias do café, se ingeridas muito cedo antes das refeições (pelo menos uma ou duas horas antes do início da refeição), tendem a retardar ou até mesmo dificultar a absorção dos nutrientes dos alimentos. Isto pode reduzir a eficácia dos próprios nutrientes.

Além disso, o café, devido ao seu teor moderado de ácido, se consumido com muita frequência antes das refeições, pode alterar significativamente o pH do estômago. Este efeito pode não ser desejável, especialmente se você tiver problemas de saúde pré-existentes, como azia, refluxo gástrico ou úlceras.

Em geral, o efeito da cafeína e de outros compostos do café é mais benéfico após as refeições, quando o processo digestivo já está em andamento. Está comprovado que o café tem propriedades positivas neste contexto, pois auxilia na digestão.

lá Responder A escolha de tomar café antes do almoço também depende da tolerância individual dos sistemas nervoso e digestivo. Concluindo, se você deseja aproveitar ao máximo os efeitos benéficos do café, talvez seja melhor consumi-lo após as refeições, quando seu corpo estiver pronto para aproveitar ao máximo esta bebida.