Rimini, Sintica: Quinta-feira Giulia Vanone apresenta o livro “A Canção da Ciência”

A ciência e as suas extraordinárias descobertas, vistas de uma perspectiva extraordinária, estarão no centro da história de Giulia Fanone, convidada do próximo encontro do “Libri da Questo Parti”, quinta-feira, 12 de outubro, Sala della Cineteca às 17h, com a apresentação de seu livro “A Canção da Ciência” “Como o Teatro Musical Explica Galileu, Einstein e os Outros”, Bolzoni 2022.

A contribuição das descobertas científicas e de seus heróis para a definição de teorias inovadoras pode ser contada de diversas maneiras: Fanone narra aqui a partir de uma perspectiva inédita, a das obras musicais modernas do palco da ópera da segunda metade do século XX e investiga obras contendo personagens principais, heróis de eventos científicos memoráveis. Galileu atraiu a atenção não só de artistas, escritores, compositores e libretistas, mas também de Kepler, Einstein, Madame Curie e até de Alan Turing, que se interessou por essas figuras extraordinárias, criando romances, filmes e apresentações teatrais. Peças inspiradas nas atividades desses homens e mulheres acadêmicos: imagens fascinantes, vidas marcadas pela devoção ao estudo e à pesquisa e perfis humanos fornecem ideias marcantes para a representação teatral. A partir da segunda metade do século XX, o teatro musical passou a dar atenção a esses personagens. Muitos compositores e compositores ficaram fascinados pelos eminentes cientistas cujas descobertas marcaram pontos de viragem históricos na nossa civilização, ligados sobretudo a duas épocas fundamentais do pensamento científico, as que ocorreram no início do século XVII durante a primeira revolução científica, e aquelas que ocorreram no início do século XVII durante a primeira revolução científica, e aquelas que que influenciaram e tiveram sucesso na física do século XX, transformando-os em poderosos temas operísticos que ainda evocam fortes emoções. Fanone explorou um assunto que permaneceu em grande parte inexplorado e também ficou feliz em traçar justaposições inesperadas, como aquelas entre Torquato Tasso e Copérnico e outros.

Júlia Fanone Tem um percurso diversificado de estudos científicos e musicais: licenciatura em biologia, especialização em matemática e física, mestrado em comunicação de ciência, cursos de guitarra clássica e música electrónica no conservatório, licenciatura em dinamismo/música, doutoramento em história, ciências musicais e tecnologia. Ela lecionou história da ciência em escolas secundárias e universidades e participou da organização de feiras de ciências. Colabora como crítica musical em periódicos italianos e estrangeiros, e é autora de diversos artigos dedicados à relação entre música e ciência, publicados em revistas do setor e na programação dos principais teatros italianos. Em 2017 publicou o volume A un doctor della mia destino. A história da medicina é contada no teatro de ópera.

Gianni Zanarini É professor de Ciências e Artes no Mestrado em Comunicação Científica da Universidade de Milano-Bicocca. Ele ensinou ciências e literatura na Escola Internacional de Estudos Avançados de Trieste, e física e acústica musical na Universidade de Bolonha. Publicou diversos artigos de natureza científica, cognitiva e musical e colaborou na Enciclopédia de Música Einaudi. Entre suas publicações relacionadas à relação entre ciência e arte: Precisão Emocional. Visões mundiais e emoções científicas (Coyne, 2001), Invenções de duas vozes. Diálogos entre música e ciência (Carocci, 2015), Silêncio (Dobiafusi, 2020), Microstories. Imagens Poéticas da Ciência (Dobiafos, 2021).

Entrada livre.

Haverá um ponto de livraria, com exemplares assinados pelo autor ao final da mostra.

