Ciência e tecnologia avançam, mas muitos ainda ficam de fora

por Salvatore Cimino

“Hoje, as deficiências não são mais um limite”, escreve Salvatore Cimino, “graças aos grandes objetivos alcançados pela bioengenharia de reabilitação e aos resultados às vezes surpreendentes que os cientistas continuam obtendo em todo o mundo. No entanto, ainda existem muitas crianças e adultos que não podem Beneficiam-se com isso O enorme patrimônio tecnológico e científico, por ser mal distribuído, o que gera forte desigualdade social.É inaceitável que tantas pessoas caiam em uma situação de marginalização, o evitável “assassino silencioso”.

Hoje em dia, em todas as partes do mundo, uma em cada seis pessoas está ocupada organizando iniciativas para comemorar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiênciaa fim de chamar a atenção do público para a inclusão social e remover todas as barreiras.

lá Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovado em 2006 e ratificado pelo nosso Parlamento em 2009 com a Lei 18/09e as professor bem conhecido Para aqueles que apoiam iniciativas voltadas para a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência para que todos tenham as mesmas oportunidades de participar da vida social, cultural e econômica sem qualquer discriminação. dentroArtigo 5, parágrafo 3 Da própria Convenção lemos, por exemplo: “A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes devem tomar todas as medidas apropriadas para assegurar o fornecimento de adaptações razoáveis.”

Trabalhar para pessoas com deficiência significa promover os direitos das pessoas mais vulneráveis ​​com a crença de que ninguém – nem mesmo um – Deve ser deixado para trás.

deficiência hoje Eu não sou mais um limiteGraças às grandes conquistas da bioengenharia de reabilitação, bem como aos resultados às vezes surpreendentes que os cientistas continuam obtendo em todo o mundo: crianças e adultos considerados “desaparecidos” pelo sistema escolar ou deficientes por doenças raras podem desempenhar um papel ativo em uma empresa e criar Relacionamentos estáveis ​​e satisfatórios.

No entanto, ainda há muitas crianças, meninas e adultos que Eles não podem se beneficiar desse vasto patrimônio tecnológico e científicopor ser mal distribuído, o que leva à criação de um Forte desigualdade social. É inaceitável que tantas pessoas permaneçam forçadas a um estado de marginalização, o “assassino silencioso”, mas é evitável, o que extrai sua força ainda mais através do círculo vicioso da exclusão social.