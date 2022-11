Câncer de próstata, na Grã-Bretanha avança com um medicamento que aumenta a expectativa de vida em um terço

Câncer de próstata Aproximadamente 9.000 homens têm uma das formas mais avançadas da doença Câncer de próstata Você se beneficiará novamente medicamento O que prolonga a vida. acontecer em Grã Bretanha Como o NHS se tornará o primeiro prestador de cuidados de saúde na Europa a distribuir Darulutamida Para pacientes cujo câncer de próstata se espalhou para outras partes do corpo.

Testes de drogas mostraram isso As chances de viver mais aumentam em um terço nos homens que não foram tratados antes.

A droga funciona bloqueando os receptores de andrógenos nas células cancerígenas, bloqueando assim o efeito da testosterona, que permite que as células cancerígenas sobrevivam e se multipliquem. Darulutamida (o medicamento chama-se Núbia), já está disponível no NHS do Reino Unido.

A droga é geralmente tomada em forma de comprimido com alimentos em combinação com terapia de privação de andrógenos (ADT) e Quimioterapia com docetaxel.

O estudo, conduzido em quase 300 locais em todo o mundo, descobriu que os pacientes que tomaram darulutamida desenvolveram 32,5% menos propensos a morrer do que aqueles que receberam apenas ADT e docetaxel.

O Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha (NHS) disse que começará a oferecer o medicamento para pacientes elegíveis com câncer de próstata dentro de semanas. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum em homens e cerca de 47.000 pessoas são diagnosticadas na Inglaterra a cada ano. Quase 9.000 desenvolvem câncer de próstata que se espalhou para outras partes do corpo.

Amanda PritchardO executivo do NHS disse: “É fantástico que os pacientes no Reino Unido sejam os primeiros na Europa a receber este tratamento para uma forma avançada e grave de câncer de próstata, graças ao rápido desenvolvimento de um novo medicamento pelo NHS.

Claire DiBiaseO diretor de apoio e impacto do Prostate Cancer UK na instituição de caridade Prostate Cancer Foundation disse: “Saber que você tem câncer de próstata em estágio avançado pode ser devastador e precisamos urgentemente de novos tratamentos para ajudar esses homens a viver mais. Portanto, é ótimo que milhares de homens tenham acesso precoce à darulutamida, juntamente com a terapia hormonal e a quimioterapia tradicionais.o que poderia melhorar significativamente sua sobrevivência.”

Diretor Nacional de Câncer do NHS, Professor Peter JohnsonEle disse: “Sabemos que o câncer de próstata é o câncer mais comum em homens e é essencial que o NHS continue a diagnosticar os pacientes o mais cedo possível e a expandir nosso arsenal de tratamentos de ponta para aumentar a chance de sobrevivência”.

