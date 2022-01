Longa lista de doenças profissionais reconhecidas 2022

Infelizmente, as doenças ocupacionais reconhecidas fazem parte de uma longa lista. O Inail concede uma compensação econômica aos trabalhadores, mas vamos conhecer as ocupações incluídas na lista.

a doenças ocupacionais São todas doenças que surgem devido ao trabalho realizado. Estes são problemas de saúde de particular interesse para uma determinada categoria de trabalhadores em atividades maliciosas. As consequências da ocupação podem ser mais ou menos perigoso, dê a ela Dificuldades respiratórias para tumores, de erupções para doenças químicas. Inail admite que as pessoas que trabalham estão em perigo Abonos econômicos Quando surge a doença. Mas quais são essas profissões?

Doenças ocupacionais reconhecidas, existem três listas negras

Eu criei o enali Três menus variados Apresente doenças relacionadas a trabalhos considerados perigosos e o motivo de seu aparecimento. A lista nº 1 inclui doenças com Alta probabilidade desde o início do trabalho. A Lista nº 2 lista doenças com Possibilidade limitada Embora a lista número 3 inclua doenças infectadas Potencial fonte de emprego.

Lista 1, alta probabilidade

Lista # 1 é dividida em Seis grupos. O primeiro grupo inclui todas as doenças relacionadas a agentes químicos Tais como fibrose pulmonar, asma brônquica, conjuntivite e rinite devido ao contato com vinil ou cloreto de cobre. No segundo grupo, encontramos as doenças que eles causam agentes físicos. Hérnia de disco, microtrauma, bursite, síndrome do túnel do carpo, lesões retinais, epicondilite, todas as doenças relacionadas a Manuseio de carga manual ou usando um laser ou atividades constantemente repetitivas durante o turno de trabalho.

O terceiro grupo inclui doenças Fatores biológicos Como hepatite A, B e C ou HIV. Depois disso, o quarto grupo inclui doenças Sistema respiratório Para gases, soldas, amianto ou sílica cristalina livre, enquanto o penúltimo grupo inclui doenças de pele. Eles podem ser causados ​​por radiação ionizante ou infravermelha. Finalmente, o sexto grupo inclui doenças tumorais Devido ao arsênico, amianto ou pó de madeira.

Doenças ocupacionais, lista 2 com probabilidade limitada

A segunda lista de doenças ocupacionais reconhecidas é formada por Quatro grupos. varia deArtrite reumatoide Do primeiro grupo em tendinite Do tendão de Aquiles do segundo grupo para mim Tumores O terceiro grupo é devido ao refino de petróleo ou gasolina ou radiação ionizante. Finalmente, o quarto grupo inclui Doença mental ou psicossomática Por causa da organização do trabalho.

Lista 3, as possibilidades

A última lista inclui doenças com Possibilidade de trabalho Como fibrose pulmonar ou placas da pleura devido a fibrilas de cerâmica, síndrome do desfiladeiro torácico ou Doença de Dupuytrand. Então, na lista número três, eu Tumores Ligado a cloreto de vinila ou cobalto.