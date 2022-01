Science City, sucesso para o Befana Day

Terminou com grande sucesso e com a participação de mais de 750 visitantes, todos através da reserva e baloiço dos slots para garantir a máxima segurança – para além das máscaras green pass, Befana Day na Città della Scienza, entre a ciência, a diversão e a ganância surpreende graças a um rico programa de eventos e atividades para crianças de todas as idades.

Entre os mais assistidos estava o show ao vivo “Insects & Co” que apresentou criaturas vivas e arquétipos como protagonistas para mostrar as incríveis maravilhas do mundo dos insetos; Da Terra ao Céu, outro show de ciência, desta vez dedicado ao espaço, contou com visitantes: com água, areia, solo, amônia, carvão e gelo seco junto com os condutores do Le Science, os cometas foram criados para serem tocados com a mão, então saiba mais sobre esses corpos celestes frígidos, que têm cabelos brilhantes e cauda.

Houve também o tradicional Bingo revisitado em tom científico com um enorme quadro de avisos de curiosidade por descobrir. Finalmente com “Color Attack! – Creative Drawing” Têmpera, stencils, marcadores de espaço livre para pequenas imaginações, a partir dos 3 anos.