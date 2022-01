Covid Itália, FIA: “Reduza a agressividade da variante Omicron”

O aumento dos casos de coronavírus “na última semana foi acompanhado por uma mudança significativa nas características da doença, com aumento na proporção de portadores de sintomas leves ou ausentes, que agora chega a 75%”. É o que lemos em uma postagem na conta do Facebook de Francesco Vaia, Diretor de Saúde do Instituto Spallanzani, que confirma: “É a confirmação da baixa agressividade da variante omicron, que já relatamos após os primeiros contatos com colegas. Sul-africanos e relatórios de países europeus. ”

“Vamos ser claros. As armas à nossa disposição estão aumentando. O vírus Covid 19 está adquirindo cada vez mais características de uma doença sazonal. É preciso simplificar o acesso e os procedimentos. Devemos investir cada vez mais no atendimento domiciliar”, sim. como segue no início da postagem.

A baixa agressividade da Omicron, continuação da publicação assinada pela Comissão Técnica Científica Spallanzani Covid19, “é também mais uma prova de como a campanha de vacinação, reforçada pelos avanços na administração da terceira dose, contribui para tornar a Covid uma doença menos perigosa ” “Com o monitoramento de todos os novos pacientes admitidos ou atendidos em enfermarias do Monoclonali Hospital em Spallanzani nos últimos 10 dias, a prevalência de Omicron foi de 14% no hospital e 60% nos não hospitalizados em uma clínica de monoterapia. Clonal – sublinhado – esses dados parecem ser uma confirmação adicional do fato de que Omicron, como já vimos na África do Sul e na Grã-Bretanha, parece estar associado a manifestações mais leves da doença. “