O meio ambiente, a ciência e o estado são ídolos de uma nova religião

Ao contrário do que sabemos muito, Não somos testemunhas da morte da religião, mas sim testemunhas da lenta adoção de uma nova religião. As cúpulas de pelo menos três “icebergs” começam a emergir desse novo guarda-chuva religioso que mantém e mantém unida a sociedade existente. Percebemos isso prestando pouca atenção ao discurso público e privado. A certa altura, entre as muitas divisões, encontram-se questões das quais também podem surgir lutas amargas, mas ninguém ousa subir a corrente.

Freqüentemente, é suficiente evocar o ambiente natural e o caráter sagrado da (suposta) ordem da natureza para satisfazer o consentimento. É claro que não estamos nos referindo ao alerta correto da emergência climática. Em vez disso, é o fato de que É cada vez mais raro encontrar alguém que questione a crença de que existe ordem no ambiente natural que nos rodeia, e que deve ser referido como o mais alto padrão. Até o valor da liberdade humana hoje está sendo solicitado a dar alguns passos fora do pódio e abrir espaço para uma ortodoxia ambiental que afirma libertar suas teses de qualquer crítica.