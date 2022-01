Covid, recupera com uma quarta dose ou para sempre? O que diz a ciência – Corriere.it

A partir de silvia turin

A controvérsia sobre os potenciadores com base no conhecimento imunológico atual. A terceira dose era esperada, mas não muito se pode esperar, enquanto com a quarta dose próxima e inexplicada existe o risco de paralisia do sistema imunológico. Aqui estão as razões

Um ano após as primeiras doses da vacina, o vírus Corona apresenta novos desafios e difíceis escolhas ao mundo, mesmo do ponto de vista científico. Confrontado com a variante invulgarmente contagiosa do Omicron, Israel começou a introduzir Quarta dose (Vacina Pfizer) para alguns grupos de risco e muitos países (incluindo a Itália) estão embarcando A terceira dose após quatro meses.

Além da possibilidade de dar a terceira (ou quarta) dose para a maioria da população a cada poucos meses, quando muitos no mundo não têm acesso às primeiras doses, os cientistas questionam Se esta é a estratégia certa Também do ponto de vista imunológico.

Ele está justificado em pensar Boosters De Vacina Periódicos (Estamos falando sobre aqueles com RNA selecionado para a terceira dose) Muito perto um do outro? Quanto tempo Eles serão necessários? Que efeito? Não seria melhor esperar por um reforço específico Varante Omicron? E se o SARS-CoV-2 sofrer mutação novamente? São perguntas que não têm respostas específicas, mas sim quaisquer previsões que também podem se basear no que sabemos sobre imunologia e as vacinas utilizadas até o momento. Primeiro, a necessidade de terceiras doses.



Normalmente são administradas – como explica Sergio Abrignani, imunologista da Universidade Estadual de Milão – exceto as vacinas baseadas em vírus vivos atenuados que requerem uma dose única e outras vacinas administradas a indivíduos “virgens” (que nunca viram o microrganismo que desejam vacinar contra).) eles precisam de três doses. Os primeiros dois fatores desencadeiam uma forte resposta imunológica (que chamamos de ‘efetora’), que funciona bem a curto prazo, mas tende a perder sua eficácia em alguns meses. Com muitas das vacinas que usamos há décadas (incluindo hepatite B, tétano, hemófilo e meningocócica B), a terceira dose (pelo menos 6 meses além das duas primeiras) resulta em memória de longo prazo, o que nos permite faça nossos reforços subsequentes (“quartas doses”) após 5-10 anos. Na fase explosiva da epidemia devido à variante Omicron, os governos decidiram adiantar a terceira dose de 6 meses para 3-5 meses para prevenir o declínio esperado na resposta imunológica. É necessário saber que quanto maior a terceira dose esperada (por exemplo, para o terceiro mês), a resposta “ativa” mais rápida deve ser preferida, mas a liberação da memória imunológica de longo prazo provavelmente será perturbada. Portanto, há uma vantagem imediata em induzir rapidamente uma nova resposta de ‘ação’, que pode ter o lado negativo de uma diminuição na memória de ‘longo prazo’. READ Óleos essenciais: a ciência confirma que eles realmente funcionam graças a esse efeito no cérebro

Os lembretes são, de fato, úteis neste momentoEles aumentam os níveis de anticorpos e ajudam (em parte) a prevenir infecções também. Portanto, eles podem

Alívio de pressão no sistema de saúde, diminuindo temporariamente a propagação do vírus.

É razoável esperar a terceira dose

Continue com a quarta dose a cada poucos meses?

Nunca vacinamos toda a população durante uma epidemia deste tamanho, caso em que já fizemos uma escolha, esperando a terceira dose para 4-5 meses, mas não acho que seja uma boa ideia ir muito curto e vacinar a cada três meses – diz ele. Abrignani -. Obviamente ninguém tem experiência com vacinas de mRNA, então contamos com o que eu sei sobre outras vacinas e imunidade, mas com base no que sabemos, se você vacinar a cada dois ou três meses para estimular continuamente uma resposta efetora, depois de um tempo, o oposto efeito pode ocorrer. O sistema imunológico pode “ativar” (Alergia da incapacidade do organismo de responder à infecção ou ao contato com uma substância que foi imunizada com força antigênica, Ed.) Existe o risco de um efeito paradoxal de “paralisar” a resposta imunológica.

Israel decidiu prosseguir com a quarta dose

Para profissionais de saúde e pessoas com mais de 60 anos 4 meses após a terceira dose da Pfizer.

Uma quarta dose faz sentido em dois casos do ponto de vista imunológico: por causa de uma deterioração da memória imunológica (que eu ficaria surpreso em ver alguns meses após a terceira dose) ou porque a variante de alta circulação escapa da “velha” vacina e assim a quarta dose deve ser baseada na nova variante Spike. Apriniani afirma que nem todas as vacinas em uso (exceto a gripe) precisam ser atualizadas a cada ano. READ O bem-estar da família passa por um trabalho inteligente: a ciência confirma isso

Faria sentido Aguarde a vacina Omikron atualizada?

Fazia sentido – diz Abrignani – mas uma vacina contra o Omicron estaria pronta em abril. Espera-se que o pico de Omicron seja alcançado em fevereiro. Claro, se tivéssemos uma vacina Omicron disponível agora, ela teria sido melhor do que a vacina de Wuhan. Essa onda deve ser superada com as vacinas que temos, que sabemos não são ideais para evitar a infecção com essa nova espécie, mas que nos protegem muito bem de doenças graves.

Não é fácil resolver o debate aberto: Omicron parece ser menos mortal e as vacinas atuais protegem contra doenças perigosas, então pode ser suficiente, porque a maior infecção de Omicron (talvez o vírus mais infeccioso que já apareceu no planeta) é de grande importância. Problemas, se não mais para o sistema de saúde, pois a pequena proporção de pessoas que precisam de internação passa a ser grande quando a incidência de patógenos é muito alta.

O que você faz em seguida

uma?

Antes de pensar na quarta dose – nesse ínterim terminamos as terceiras doses o mais rápido possível, o que é necessário devido ao término natural do ciclo de vacinação, após o qual também teremos que vacinar os maiores de 50 anos que o fizerem. Tome a primeira dose e aqueles em risco de doença grave se infectados. Posteriormente, os dados israelenses virão com a quarta dose e será possível tomar uma decisão com base em dados sólidos obtidos sobre centenas de milhares de pessoas.

em que você está apostando

O futuro da convocação e segurando a terceira dose?

Pelos dados obtidos após as duas primeiras doses, é possível que com a terceira dose estejamos muito bem (mais de 80%) protegidos de doenças graves por muito tempo. “Alergia” do sistema imunológico. READ Festival Galileo - Semana da Ciência e Inovação - Padovanios