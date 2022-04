Estudantes são heróis no Vibo Valentia Science Festival

MeteoWeb

hoje e amanhã, 29 a 30 de abril de 2022Alguns meninos e meninas participam do projeto RadioLab do Instituto Nacional de Física Nuclear – INFN Eles estarão lá Na terceira edição do Vibo Valentia Science Festival organizado por Escola Secundária Científica Giuseppe Berto De 28 a 30 de abril.

O projeto INFN RadioLab, dedicado às escolas e à cidadania, tem o compromisso de difundir a cultura científica e sensibilizar cidadãos e jovens para o tema da radioatividade ambiental, e envolver estudantes e cidadãos nas medições da concentração de gás radônio radioativo presente no meio ambiente .

Há 16 alunas de algumas escolas secundárias em Lunigo (sexto)E Manduria (Ta), Martano (Le), Milan, Piazzola sul Brenta (Pd), Vibo Valentia, Saronno (Va), Selargius (Ca), Siena Que como parte do projeto RadioLab será sediado no Vibo Valentia Science Festival para a primeira “Spring School” criada em colaboração com o Departamento de Física da Universidade da Calábria para implementar Medições da concentração de radônio na água. Seguindo um protocolo cuidadoso, os alunos coletarão amostras de água de nascente da fonte pública em San Gregorio de Abona para medir a concentração de gás radônio dissolvido na água usando a técnica de eletreto. Também será possível acompanhar seminários dedicados ao tema da radioatividade e assistir a medições feitas com tecnologia de medição de emissões pela ARPACAL que patrocina a iniciativa em conjunto com a União de Geocientistas da Calábria e a Província de Vibo Valentia.

Durante os dias do festival haverá também cerca de cem meninos e meninas participando do projeto RadioLab na Calábria para conhecer os visitantes do festival e discutir a radioatividade ambiental com eles no estande do Instituto Nacional de Física Nuclear.

Escolas participantes da iniciativa

Calábria: Escola Secundária Científica Giuseppe Berto (VV), Escola Secundária Científica Villola em Crotone, Escola Secundária Rossano, Escola Secundária Volta Scientific em Reggio Calabria e Escola Secundária Científica Fermi em Cosenza

Lombardia: Escola Secundária Científica GB Grassi em Saronno (VA) e Escola Secundária Científica Donatelli-Pascal em Milão

Apúlia: Escola Secundária Científica S. Trinchese em Martano (LE) e IISS Galilei-De Sanctis de Manduria (TA)

Sardenha: Pythagorean State Scientific High School em Cilargius (Califórnia)

Toscana: Escola Secundária Científica Biológica Monna Agnese em Siena

Veneto: IIS R. Piazzola di Piazzola sul Brenta (PD) e ITA Trentin Lonigo di Lonigo (VI)