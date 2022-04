Máscaras no interior até 15 de junho em transportes e espetáculos – Saúde

Máscaras de acompanhantes inseparáveis ​​por mais um mês e meio, até 15 de junho, em muitos lugares dentro de casa. A obrigatoriedade do uso de máscaras, FFp2, ainda está, de fato, em transporte público local e de longa distância, para espetáculos abertos ao público, em cinemas, teatros, locais de entretenimento, música ao vivo e para todos os eventos e competições desportivas realizadas em recinto fechado.

O texto completo do pedido

Também será o mesmo para trabalhadores, usuários e visitantes de hospitais e unidades de saúde, saúde social e assistência social, incluindo RSA. No entanto, em outros locais de trabalho, recomenda-se usar apenas esses dispositivos de proteção.

Use a máscara nas lojas

máscara no bolso, Recomendado, pronto para usar No caso de aglomerações, mesmo em locais públicos fechados ou abertos ao público como lojas ou centros comerciais. A partir de 1º de maio, nos despediremos da Passagem Verde. Apontando para o futuro uso de máscaras está a emenda aprovada hoje na comissão da Câmara ao último decreto Covid em março e que foi seguida pela do ministro da Saúde Roberto Speranza, que é necessária para colmatar os tempos técnicos da conversão decreto. Assim, a obrigatoriedade manter-se-á em determinados locais do lar, enquanto em todos os locais de trabalho sem distinção entre os setores público e privado – com exceção dos trabalhadores do setor da saúde e dos hospitais – a máscara apenas será “fortemente recomendada”. No entanto, se assim o entenderem, os empregadores podem decidir manter em vigor os protocolos que estipulam a obrigatoriedade destes dispositivos de proteção.

Na escola

O uso de máscaras, sejam cirúrgicas ou mais protetoras, para as escolas já está previsto para ser prorrogado até o final do ano letivo 2021-2022. A próxima data central no roteiro para medidas de ‘alívio’ é 1 de Maio, O que marca o fim do compromisso do Corredor Verde em quase todos os lugares com quase total liberdade de movimento, mesmo para não vacinados. Por mais dois dias apenas, para algumas atividades (cantinas e concursos públicos, além de transporte de longa distância) será obrigatório na versão básica (ou seja, incluindo swab, bem como vacinação e recuperação de Covid). O Cartão Verde Aprimorado (emitido somente após vacinação ou recuperação) permanecerá válido por 48 horas para spa interno, salas de jogos, discotecas, conferências e eventos esportivos. A partir de 1º de maio, com a perda total do green card, mesmo as pessoas não vacinadas poderão retornar ao local de trabalho e, portanto, não será necessário cotonete. No entanto, os trabalhadores do setor médico e de saúde são exceção, pois a obrigação de vacinação é válida até 31 de dezembro de 2022 sob pena de suspensão e salário.

No entanto, o dever de vacinar acima de 50, aplicação da lei e setor escolar: estas categorias, se não forem vacinadas, continuarão a incorrer numa coima de 100€. Os visitantes da RSA continuarão a ser solicitados até 31 de dezembro para o ciclo inicial de vacinação, além da realização de swab ou vacinação de três doses. O ministro da Saúde ainda pede cautela: “A epidemia não acabou e também estamos pedindo que a campanha de vacinação seja intensificada. Ainda estamos na pandemia mas – enfatiza Speranza – agora temos diferentes ferramentas para gerenciá-la”. O ministro assinou ainda outro despacho relativo às viagens ao estrangeiro que prevê a apreensão do formulário de localização de passageiros – o formulário utilizado pelas autoridades de saúde para viagens – a partir de 1 de maio, o que deixará de ser necessário. O decreto estende as disposições para chegadas de países estrangeiros até 31 de maio.

no bloco

“A tendência de infeções mantém-se há algumas semanas e estes dados confirmam as indicações” já divulgadas pela CEI em março”, no entanto, salientando que o uso de máscaras continua a ser, a rigor, recomendado em todas as atividades que exijam a vigilância das pessoas. participação em espaços fechados, como cerimônias e educação cristã, enquanto o uso de dispositivos de proteção respiratória Ffp2 permanece obrigatório para eventos abertos ao público que são realizados em ambientes fechados em salas semelhantes a salas de cinema, salas de concerto e salas de teatro.” A informação foi divulgada pela CEI.

“Deve-se notar, entre outras coisas, que a partir de 1º de maio de 2022, o corredor verde não é mais necessário para as atividades organizadas pelas paróquias. Da mesma forma, o corredor verde não é necessário para chegar aos locais de trabalho dos trabalhadores e voluntários. Cooperação”, informa a Conferência Episcopal Italiana.

Estados Unidos, a máscara está enfileirada na cantina e no elevador

A utilização de máscaras FFP2 em repartições públicas “é recomendada, nomeadamente, para os colaboradores que se encontrem em contacto com o público sem as barreiras de proteção adequadas, para os que se encontrem na fila da cantina ou outros espaços públicos, para os que partilham um quarto com ” funcionários, em elevadores e em casos onde os espaços não podem excluir a aglomeração.” Pode ser lido no folheto que acaba de ser divulgado sobre o uso de máscara em repartições públicas.

O uso da máscara é recomendado – como se lê na circular do Ministério da Administração Pública – para os indivíduos que estejam a servir em salas comuns com um ou mais trabalhadores, mesmo que haja apenas dois deles, salvo se existirem espaços em que multidões podem ser excluídas, mas também durante reuniões presenciais. No entanto, deve ser usado se você estiver na fila, mesmo em um bar ou para entrar no escritório e “na presença de algum sintoma respiratório”. Dispositivos de proteção não são necessários – esclarece a circular – no caso de atividades ao ar livre, se houver uma sala à disposição do funcionário, em grandes áreas, inclusive em locais comuns (como corredores e escadas) onde não haja aglomeração ou distância suficiente entre as pessoas é mantido. “Cada departamento deve – em conclusão, circular – adotar as medidas que considere mais comprometidas com as necessidades de saúde e segurança no local de trabalho, tendo em conta a evolução do contexto epidemiológico e os requisitos de saúde que podem ser adotados, também a nível local, pelas autoridades competentes.”