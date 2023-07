Três matemáticos normais receberam o Prêmio da Conferência Internacional de Ciências Básicas

Pisa, 19 de julho de 2023 – Dois artigos científicos foram premiados a três matemáticos da Scuola Normale Superiore no domingo, 16 de julho, durante a cerimônia de abertura do “Conferência Internacional de Ciências Básicas (ICBS)que acontecem em Pequim no BIMSA (Yanqi Lake Beijing Institute for Mathematical Sciences and Applications) até sexta-feira, 28 de julho e reúne mais de 800 cientistas e pesquisadores líderes de todo o mundo.

Artigos por assinatura, um dos Umberto Zannierprofessor de engenharia, e o outro João Italiano E Matteo MiglioriniAlunos do curso de especialização (Doutorado). eles receberamPrêmio Fronteiras da Ciência‘, de $ 25.000, concedido aos jornais mais influentes dos últimos cinco anos. Zannier foi premiado com um artigo sobre Equações Diferenciais Ordinárias e Funções Especiais (“Pontos de Convolução, Equação de Bell e Integral em Termos Iniciais”), publicado em 2020 pela Acta Mathematica e co-autoria Autoria de David Masser da Universidade de Basel; Italiano e Migliorini para um artigo sobre topologia algébrica e geométrica (Hyperbolic 5-manifolds these fiber over S^1) publicado no Journal: Inventiones mathematicae em 2023 e co-autoria por Bruno Martelli da Universidade de Pisa.

Outros vencedores incluem dois trabalhos também de Alessio Figalli, ex-aluno do curso regular e especializado da Scuola Normale e Medaglia Fields 2018, que também deu uma palestra pública no dia de abertura da conferência. A Conferência Internacional de Ciências Básicas visa promover a colaboração e a troca de conhecimentos sobre um tema O avanço da ciência para a humanidade, apresentando mais de 500 conferências, reuniões satélite e eventos de intercâmbio. É dirigido por Shing-Tung Yau, um dos maiores matemáticos modernos. Para a seleção dos ensaios premiados, foram selecionados trabalhos científicos de pesquisa básica e aplicada em 34 das três áreas científicas centrais (matemática, física teórica, ciência da computação teórica e ciência da informação) representadas no ICBS.

A cerimônia de premiação foi realizada no Grande Salão do Povo na Praça da Paz Celestial. Além do Prêmio Fronteiras da Ciência, o Prêmio vitalício de ciência básica, um de David Mumford para matemática e outro de Adi Shamir para ciência da computação teórica, com um prêmio em dinheiro de 8 milhões de yuans, cerca de 1 milhão de euros. A notícia dos prémios foi entregue pelos próprios doutorandos ao Diretor da Scuola Normale, Professor Luigi Ambrosio, que o felicitou pelo notável resultado obtido. “Aproveitamos para agradecer sinceramente”, escreveram Italiano e Migliorini, também alunos do curso regular, “por tudo o que a escola nos proporcionou nesses nove anos, sempre proporcionando um ambiente dinâmico e estimulante que nos permitiu para desenvolver e apreciar plenamente a nossa paixão.” “O artigo que escrevi também é resultado da oportunidade que a escola me deu de convidar eminentes estudiosos – acrescentou Zannier – incluindo o co-autor David Masser, Sr. de, entre outros, a famosa ‘conjectura abc’ na teoria dos números. “