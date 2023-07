ginásio, campo e “carcaça”

“Vamos, faltam apenas 87 minutos!” José disse isso Mourinho Eles brincaram sobre seu time no vídeo do treino de ontem em Trigoria postado nas redes sociais do clube. São dias de maior intensidade de trabalho, sobretudo do ponto de vista desportivo para a Roma que vai defrontar a Latina daqui a duas jornadas no segundo teste caseiro da pré-temporada e parte no sábado para o estágio no Algarve.

Por meio de uma postagem em seu perfil no Instagram, o técnico da Roma explicou basicamente qual era o programa de sua equipe para Fulvio Bernardini: “Ar condicionado pela manhã – escreveu o português – Sacrifício à tarde”, depois acrescentou algumas fotos de testes e treinos entre o campo e a academia, além de duas de suas selfies que instantaneamente se tornaram virais entre os fãs de Roman. Um dia de medições e testes individuais e de grupo com microcircuitos seguidos pelos jogadores (pode ver em Mo Matic, Solbakken, El Shaarawy, Dybala envolvidos em várias situações), tudo para coletar dados à luz da temporada 2023-24. Primeiro haverá um anúncio de retirada albufeira e vários testes, da próxima coluna latimpara braga E alguns ainda estão para ser formalizados, até mesmo o teste em França v Toulouse.

Dez euros para a viagem

No dia 6 de agosto, os Giallorossi jogam às 19h30 no Stade de Toulouse, vencedor da última Copa da França, e os ingressos para a partida estão disponíveis na seção visitante desde ontem. lá Roma Ela postou todos os detalhes em seu site, desde as instruções de compra no portal do clube francês, até o preço (€ 10), até o portal de inscrição para o Dia do Desafio. Os ingressos estarão disponíveis até 24 horas após o início do jogo.