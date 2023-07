“Tecnosofia” O livro que combina tecnologia e humanidade para uma nova ciência – Targatocn.it

Essa é a discussão central.FilosofiaO livro é o resultado de uma colaboração entre um filósofo e um tecnólogo: Maurice Ferrarisfilósofo e diretor do Centro Interateneo Scienza Nuova que une a Universidade e o Politécnico de Turim. Guido Saracoprofessor titular de fundamentos químicos de tecnologias no Politécnico de Turim, onde ocupa o cargo de Reitor desde março de 2018.

O volume, apresentado na tarde desta terça-feira, 18 de julho, no Confidústria Cuneo, Em uma sala Ferrero lotada, ele propõe uma síntese de habilidades técnicas e humanas como solução para os desafios futuros de entender coisas que são radicalmente novas ou radicalmente transformadas.

O ponto de partida do livro – fruto da união das peculiaridades do pensamento dos autores – é duplo. Por um lado, o homem é humano graças à tecnologia e não apesar da tecnologia; Por outro lado, um bom tecnólogo deve pensar em criar novas tecnologias tendo em mente as consequências inesperadas para a sociedade. Dessa consciência composta vem a crença de que uma aliança entre tecnologia e humanidade pode ser benéfica para todos. E quanto mais os dois mundos interagirem, mais positivamente a humanidade seguirá o caminho do progresso.

A estrutura narrativa constrói na perfeição um edifício de nove pisos – cada um com o seu capitel – começando no rés-do-chão com um elevador social inoperante, e terminando numa varanda com vista, permitindo o desenvolvimento e articulação do sentido de futuro . No primeiro andar está a icnosfera, ou seja, o capital tecnológico, depois o mundo da informação, o capital semântico; a docusfera, capital sintático; a antroposfera, capital humano; a biosfera, o capital ecológico; Noosfera, a capital do conhecimento; Axiosfera, Património da Humanidade; O oitavo andar: “De cada um de acordo com sua capacidade” e o andar superior: “Para cada um de acordo com suas necessidades”.

“os carros – explicaram os autores – Eles são cada vez mais infalíveis na repetição do passado e, desse ponto de vista, se mostram muito úteis para projeções no futuro, pois a natureza, seja orgânica ou espiritual, tende a se repetir mais vezes do que gostaríamos. Mas o que nenhuma máquina pode fazer é projetar-se no futuro, encontrar uma forma de satisfazer uma necessidade que existe antes de todo ser vivo, embora inimaginável para qualquer mecanismo. A rede deixará de existir um segundo depois que a humanidade desaparecer e, portanto, depende dela em todos os aspectos, como vírus de seres vivos.”