Pronto para as férias? Aqui está o que comer durante a viagem para ficar acordado, mas não se sobrecarregar

É natural fazer algumas coisas extras quando você está de férias, mas manter o equilíbrio é sempre uma boa ideia.

Se você está tentando se alimentar de forma saudável, comer fora pode comprometer suas melhores intenções. Depois de sair da cozinha, o mundo parece estar cheio de tentações culinárias. Com fome ou não, resistir a um pedaço de pizza ou a um bom sorvete nos dias quentes de verão pode ser bem difícil. E piora nas férias.

O que uma pessoa pode fazer para ficar em forma durante as férias? Paige McCauley, diretora de dietética da Nova Vida Básica Saúdesugere que é preciso mudar completamente a perspectiva: de “devo comer saudável“para”eu posso comer saudavelmente“.

“Uma alimentação saudável não precisa ser perfeita para ter sucesso. A maioria de nós não vai perder peso enquanto viaja– admite o especialista.Mas podemos pelo menos tentar manter um equilíbrio.” Sentir-se bem consigo mesmo e com seu corpo é ainda mais benéfico durante a viagem, pois permite que você aproveite ao máximo suas férias.

Busque sempre opções saudáveis

Os alimentos prontos que encontramos à nossa volta parecem ter todas as características necessárias para quem está de férias: são rápidos e fáceis de comer, baratos e deliciosos. Por isso, é fácil esquecer opções mais nutritivas quando viajamos.

Recentemente, no entanto, a maioria das lojas, mesmo em aeroportos, Comecei a oferecer uma gama mais ampla de Lanches saudáveisComo iogurte com granola, pratos de queijo ou saladas prontas. Embora gastar dinheiro com salada nas férias possa parecer um desperdício, se isso pode ajudar você a se sentir mais em equilíbrio com o corpo, é uma boa opção.

Encha o prato sem exagerar

Por mais importante que seja continuar a sentir-se bem consigo mesmo, é sempre um pecado deixar de experimentar as especialidades culinárias do local onde vai de férias. Nesses casos, McCauley enfatiza a importância de Preste atenção ao tamanho das porções. O gosto é permitido e até encorajado, mas o exagero não.

Se você tem dificuldades digestivas, também é bom evitar os pratos típicos com molhos muito pesados, principalmente quando se depara com grandes bufês. “Os navios de cruzeiro, por exemplo, oferecem muitas oportunidades para economizar, mas também oferecem opções saudáveis, como carnes magras, frutas, vegetais e grãos integrais.“.

Embale muitos lanches ricos em fibras e proteínas

Se você fizer uma longa viagem, Traga um Saco térmico onde Estocar algo saudável preparado em casa Boa ideia. Você pode trazer o mínimo necessário, como ovos cozidos, iogurte e produtos frescos.

Comer lanches balanceados e evitar restaurantes de fast food na beira da estrada pode ajudar a reduzir a ingestão de sódio. De acordo com o Dr. McCauley, “Isso pode manter sua pressão arterial sob controle e manter seu coração saudável“.

Obviamente, ao viajar de avião, trem ou navio, não se pode trazer muita comida de casa. Ao chegar ao seu destino, você pode passar uma hora fazendo compras e Abasteça-se de lanches saudáveis ​​no supermercado, para evitar máquinas de venda automática e outras tentações nas ruas.

Idéias para lanches saudáveis ​​e portáteis:

frutas frescas (bananas, uvas, morangos e laranjas são úteis);

verduras picadas e recipientes individuais de hummus ou guacamole para mergulhar;

Frutos secos, nozes e sementes.

barras de proteína, shakes ou sachês de proteína em pó para misturar com água ou leite;

Ovos cozidos;

iogurte natural desnatado com granola ou fruta;

Peito de peru com baixo teor de sódio ou salmão defumado.

Todos esses componentes Também pode ser combinado para fazer uma saladaQue pode ser facilmente transportado em um recipiente especial. Terá consigo uma refeição equilibrada que irá repor as energias perdidas durante as visitas e não o fará sentir-se pesado.

Fique hidratado

Beber água não apenas repõe os líquidos em nossos corpos, mas também mantém a pele hidratada, reduz o desejo por junk food e ajuda a combater a sensação de inchaço devido à retenção de água.

Para quem viaja em julho e agosto, Uma garrafa de água é agora uma ferramenta indispensável. É sempre importante manter a água fresca para evitar os estragos do calor do verão.

Coma com cuidado e saboreie sua comida

“Uma das melhores coisas que as pessoas podem fazer por si mesmas Tire um tempo para comer, sente-se e aproveite suas refeições em vez de ignorá-lo ou levá-lo em movimentodiz o Dr. McCauley.

Desacelerar e comer conscientemente nos permite desfrutar plenamente de novos pratos e sabores locais. “Comer devagar também é uma forma Entendemos o que e quanto realmente precisamos para nos sentirmos plenosdiz McCauley.

Recompense-se com uma guloseima por dia

Comer especialidades locais e petiscos é uma exceção para muitos gourmets, mas quando você viaja, torna-se uma ocorrência diária. Para manter o equilíbrio, em vez de se deixar levar a cada refeição, você pode tentar Coma saudável na maioria das refeições e, em seguida, delicie-se com um capricho em certas ocasiões.

Ao comer vegetais ricos em fibras e nutrientes e proteínas magras com suas refeições, os efeitos negativos de alguns dos alimentos menos saudáveis ​​serão mitigados e você poderá desfrutar de toda a comida sem se sentir culpado por seu corpo.

Combata o jet lag comendo alimentos que ajudam a dormir

Para combater o cansaço de viagens e visitas, especialistas recomendam a contratação Alimentos que contêm triptofano, magnésio e melatonina Outros nutrientes que podem ajudar a melhorar o sono:

carne de aves e peixes gordurosos como salmão ou atum;

amêndoas, castanha de caju e outras nozes;

aveia, cereais integrais, biscoitos integrais e outros carboidratos relativamente não processados;

Banana e kiwi.

no fim, As recomendações para alimentos processados ​​ou açucarados são sempre as mesmas: evite-os ao máximo. Reduzir o consumo de cafeína e álcool também pode ajudá-lo a descansar e acordar sentindo-se revigorado.

Regra mais importante: seja gentil consigo mesmo

De acordo com o Dr. McCauley, se você não quer desistir do seu estilo de vida, o sucesso está nisso. Crie um senso de equilíbrio em vez de assumir uma postura de tudo ou nada.

As férias podem durar uma ou duas semanas. Tranquilamente, você pode se entregar a alguns caprichos e depois voltar à sua rotina normal e saudável o mais rápido possível. Se o equilíbrio for mantido, eles não enfrentarão quem sabe os efeitos nocivos de escapar de um feriado.