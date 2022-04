Paula, a bandeira entra em campo com Sardegna Ricerche: a nova fronteira do esporte

balsâmico. A ciência entra em campo com inovações recordes. As Novas Fronteiras do Desporto e do Bem-Estar estarão no centro da conferência “Tecnologias, Desporto e Saúde: Novas Fronteiras da Ciência do Desporto e do Exercício Físico”, agendada para o próximo dia 6 de maio em Pula, no Parque Científico e Tecnológico da Sardenha. pesquisar.

A utilização de wearables – dispositivos vestíveis capazes de registar todo o tipo de parâmetros – e de realidade aumentada, para melhorar os planos de treino e as estratégias de avaliação das capacidades motoras dos atletas, será o tema da primeira sessão. Durante os trabalhos, especialistas nacionais e internacionais vão ainda discutir férias e atividade física como é o caso do turismo de aventura, ou seja, formação em contextos naturais, ou turismo de bem-estar, para passar de 5 estrelas a 5 maçãs.

A segunda parte da conferência será dedicada à medicina personalizada, ao uso de tecnologias inteligentes e à atividade física em contraste com algumas doenças. As intervenções de pesquisadores e educadores incidirão na prevenção de doenças metabólicas, no esporte e nos hormônios, no treinamento especial para mulheres com osteoporose e nos exercícios para idosos.

O dia terminará com uma mesa redonda – moderada pelo jornalista do L’Unione Sarda Enrico Pilia e pela psicóloga esportiva Eleonora Foa – onde os atletas da ilha se reunirão com empresas do setor que apresentarão suas novidades como um personal trainer virtual, um dispositivo para avaliação dinâmica remota do coração ou análise avançada de dados.

“A revolução digital também está mudando o mundo do bem-estar. Maria Assunta Serra, Diretora Geral, salientou que a conferência, além de avaliar os estudos mais vanguardistas, também encurtaria a distância entre pesquisa e esporte, e entre laboratórios e estádios, para facilitar o encontro e a troca de ideias” da Sardenha Arroz.

A conferência também será uma oportunidade para apresentar o projeto LABSMS, um Laboratório – Campus Um inovador onde os resultados mais recentes de estudos e análises serão medidos e implementados, com o objetivo de se tornar um ponto de contato entre a pesquisa teórica e a prática matemática. laboratórios – laboratório A ciência e tecnologia do exercício físico, esportes, atividades motoras preventivas e adaptativas – a ser realizada no Parque Científico e Tecnológico de Pula, surge de uma colaboração entre Sardina Ritterschi, Departamento de Ciências Médicas e Saúde Pública da Universidade de Cagliari e o Escritório Regional da Escola da Sardenha.