Os seis pontos a seguir

Segundo especialistas, existem seis passos a seguir para uma dieta contendo chocolate e carboidratos que prolongam a vida, vamos ver o que é.

Quando se diz que um arquivofonte de energia O importante é a verdade absoluta. De fato, o que comemos introduz substâncias em nossos corpos e, em seguida, elas afetam várias funções. A alimentação certa, o mais saudável e equilibrada possível, pode fazer-nos viver muito mais do que uma alimentação completamente desequilibrada.

Tem havido muitos estudos em todo o mundo relacionados à nutrição. O estudo sobre o qual estamos falando hoje vem da América, especificamente de pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia. Haverá uma lista de 6 pontos Deve ser seguido para ter uma dieta ideal para prolongar a vida que pode chegar a 10 anos.

Mas vamos ver como os pesquisadores chegaram a esses pontos, o que eles estudaram e examinaram, e então vamos descobrir os detalhes dessas regras que parecem ser Segredo Para viver mais.

A dieta que prolonga a vida: os seis pontos-chave

Os cientistas olharam para a população, olharam para todas as raças e todas as idades. Eles estabeleceram vínculos entre o relacionamento Nutrientes Presumivelmente, nos períodos de jejum, eles observaram as características genéticas das pessoas em relação ao que elas costumavam comer. Além disso, estudaram e examinaram as principais dietas existentes, como mediterrânea, cetogênica, vegana, etc…

Levaram em conta períodos limitados e períodos mais longos e chegaram à conclusão de que existe um Estilo de vida Que você pode adotar desde muito jovem para ter menos problemas à medida que envelhece. Este é composto por seis pontos:

Coma muitos carboidratos, mas eles estão cheios; não coma carne vermelha, reduza a ingestão de carne branca e às vezes coma peixe; As proteínas devem vir de vegetais, como leguminosas; Coma gorduras vegetais, como azeite, nozes e chocolate amargo. As refeições do dia (café da manhã, almoço e jantar) devem ser feitas nas 12 horas do dia deixando as outras 12 para jejum; Jejum total por aproximadamente 5 dias a cada 4 meses para reequilibrar muitos aspectos do corpo como insulina e estresse.

Isto é o que foi anunciado pelos cientistas que conduziram esta importante e extensa pesquisa. Obviamente, para qualquer informação sobre nutrição e saúde, é necessário entrar em contato com seu médico e outros especialista em nutrição.