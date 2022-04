“Ciência e filosofia um caminho comum”, Loana Liccioli na Aab

Bréscia. A Associação Cultura Libera está promovendo uma série de encontros intitulados Sabemos orientar-nos para a ciência? No âmbito de um projeto de promoção da cidadania científica, “ou sensibilização para os conteúdos e métodos de várias disciplinas científicas para não cegar as notícias falsas e também para poder compreender as escolhas políticas que são relevantes para a ciência e para os técnicos”.

Os temas científicos estão cada vez mais entrando em nosso cotidiano. Você poderia Inclui medicina, técnicas usadas nos processos de produção, nutrição e muito mais. A política também deve tomar decisões sobre questões científicas: das políticas energéticas às relacionadas à mobilidade, do planejamento dos recursos hídricos às relacionadas ao uso dos recursos ambientais como um todo.

“Se não tivermos clareza sobre o que é ciência, corremos o risco de não entender Nem mesmo decisões que afetam nossas vidas diárias. Também corremos o risco de acreditar em falsidades sem qualquer base científica (notícias falsas abundantes nas redes sociais) e, assim, adotar comportamentos que, sem saber, podem nos levar a direções perigosas. Para conhecer as pessoas e os cidadãos, é necessário ter um nível mínimo de conhecimento sobre sobretudo a forma como nos relacionamos com o mundo físico em que vivemos. A ciência lida com o mundo físico, com a matéria que dá forma à vida.

A Associação Cultura Libera quer começar com este ciclo de três encontros Questionar o que é ciência com a ajuda de duas pessoas competentes nas áreas médica, biológica e filosófica: Dra. Loana Liccioli e Professor Paolo Vitale. No primeiro encontro, Terça-feira, 3 de maio, às 18hLoana Liccioli, Doutora e Membro do Centro de Pesquisas Filosóficas da Universidade de Verona, com reunião sobre o tema “Ciência e Filosofia são um Caminho Comum”Ele nos acompanhará no caminho que a humanidade fez, ao longo dos séculos, dar sentido às muitas questões que surgem diante da complexidade do mundo em que estamos imersos. Não uma lição de história da filosofia, mas uma investigação da dificuldade de encontrar formas e palavras para nomear e entrar nessa complexidade. As reuniões serão realizadas, com acesso livre, em lNa sala Aab em Vicolo Delle Stelle 5 em Brescia e também estará disponível ao vivo no Facebook e Youtube, conforme indicado no cartaz.