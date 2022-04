Os especialistas sempre enfatizaram que uma alimentação saudável e atividade física adequada podem nos ajudar a viver melhor e por mais tempo. Portanto, um estilo de vida correto terá efeitos benéficos tanto na prevenção quanto no tratamento de certas doenças. Pensamos em doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. Mas também para todos aqueles problemas que não são considerados graves, mas irritantes na vida cotidiana.

Considere, por exemplo, um problema que afetaria pelo menos 50% da população masculina e feminina. Vamos falar sobre doenças relacionadas às hemorroidas. As hemorroidas nada mais são do que almofadas de tecido vascular mole que se formam na última parte do intestino. Em condições normais, sua presença não é sentida, mas quando inflama e incha, pode causar dor, queimação, etc.

Distúrbios e causas

As doenças causadas pela inflamação das hemorroidas são muito problemáticas. Na verdade, além da dor anal, você também pode sentir sangramento, coceira, inchaço, etc. Este problema não será causado apenas por esforço frequente durante as evacuações, mas também por constipação, dieta pobre em fibras, gravidez, etc. As hemorroidas devem ser avaliadas por um especialista que recomendará o tratamento mais adequado de acordo com o grau de inflamação. Cremes, medicamentos ou mesmo remoção cirúrgica em casos graves.

Para esvaziar hemorroidas inflamadas e reduzir a dor, aqui está um remédio natural que também ajudará a diminuir o colesterol.

Além dos medicamentos, existem muitos remédios naturais que podem aliviar a dor associada às hemorroidas. Por exemplo, podemos introduzir mais fibras na dieta, fazer pacotes de 10 ou 15 minutos com água morna (banhos de assento) ou usar cremes de origem natural. Até uma planta medicinal pode nos ajudar. Vamos falar sobre uvas vermelhasConhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e adstringentes. É um arbusto de escalada muito popular que, segundo os especialistas, é rico em flavonóides. Estes ajudariam a reduzir o colesterol ruim.

A videira vermelha também pode promover o relaxamento dos vasos sanguíneos e aliviar doenças relacionadas a varizes, hipertensão, etc. Mas também pode ser usado para esvaziar uma hemorroida inflamada. Ressaltamos que a videira vermelha pode reduzir a eficácia de alguns medicamentos e não é indicada em caso de gravidez e lactação. Além disso, o uso excessivo pode levar a diarreia, tosse, problemas intestinais e alergias. Antes de tomá-lo, você deve entrar em contato com seu médico.

Sugestões de leitura

Aqui está um chá de ervas natural quente que pode nos ajudar a ir ao banheiro regularmente sem abusar de laxantes