Ciência contada por especialistas, online “Tales from the Past” – Chronicle

Florença, 28 de abril de 2022 – revisão continua Contos do passado,Encontros de História da CiênciaAgora em sua segunda edição online. O próximo compromisso é 3 de maio com o professor Giovanni Di Pasquale Do Museu Galileo em Florença, Texas A&M University, que falará sobreA incrível história da Automata Da antiguidade ao século XVIII.” Dos séculos 10 e 50 ao séc.



Desde os tempos mais distantes, o homem foi atraído pela ideia de criar objetos, às vezes até com características antropomórficas, capazes de se mover de forma independente. A partir do século III a.C. O sonho se torna realidade e o robô nasce, Objetos autopropulsores que constituem uma das conquistas mais extraordinárias que nos deixaram a antiguidade. Sua fama se estendeu através dos séculos de desenvolvimento científico até os objetivos modernos da robótica e da inteligência artificial. Uma história envolvente que começa desde os primeiros dispositivos mecânicos introduzidos no mundo grego e chega à segunda metade do século XIX, passando por estátuas de Dédalo, teatros de garças de Alexandria, planetários mecânicos e os presentes do califa Harun Rashid a Carlos Magno, Toury , Descartes, máquinas que repetem funções A biografia principal, as máquinas que escrevem, desenham e brincam.

Entre os objetivos da intervenção está estimular a atenção para a história da ciência e do conhecimento técnico, que é implicitamente transmitido de geração em geração em oficinas, oficinas e arsenais, que possibilitaram a criação de obras extraordinárias entre arte e ciência.

Próxima data para as reuniões de história da ciência para Contos do passadoO professor será o protagonista Floriana CeresatoPh.D. em Filologia Romance Medieval e Professor em Instituto de Ensino Superior “Umberto Masotto”, de quinta-feira 12 de maio Das 10h50 às 12h50 ele falará sobre “filologia, que é desconhecida: a ciência da palavra”.

