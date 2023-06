Café da manhã, você deve escovar os dentes antes ou depois? Nós sempre estivemos errados

Escovar os dentes 3 vezes ao dia é uma regra que aprendemos bem ao longo dos anos. No entanto, há uma pergunta que há muito divide as pessoas em pensamentos contraditórios: quando você deve escovar os dentes pela manhã, antes ou depois do café da manhã? Vamos descobrir o que os dentistas respondem.

Quando você escova os dentes

Desde pequenos, sempre fomos lembrados Escove seus dentes Antes de ir dormir. Ao longo dos anos o dentista sempre nos lembrou que devemos escovar os dentes Pelo menos duas vezes por dia. Outro nos aconselha a escovar os dentes após cada refeição para deixar a boca e os dentes sempre limpos e protegidos. No entanto, a higiene bucal é muito importante, especialmente para a saúde bucal.

A questão surgiu sobre Escove os dentes pela manhãQuando é correto fazê-lo antes ou depois do café da manhã? Não é incomum acordar de manhã com mau hálito e pesado, mesmo após escovar os dentes à noite, por que isso acontece? Normalmente à noite produzimos menos saliva e respectivamente i bactérias Eles têm um terreno fértil perfeito na boca. Então acordamos com uma sensação de boca seca e malcheirosa. A coisa automática a fazer é escovar os dentes para refrescar a boca e depois tomar o café da manhã. Mas você tem certeza que esta é a coisa certa? Não seria melhor lavá-lo depois do café da manhã? Vamos ver a opinião dos especialistas.

Devo escovar os dentes antes ou depois do café da manhã?

De manhã, acordamos com auto Mais ou menos pesado também dependendo do que comemos na noite anterior. Isso pode nos levar Para limpar os dentes Assim que você acordar. Alguém afirma que escovar os dentes após o café da manhã causa uma sensação de nojo. Mas para outros, não é razoável não escovar os dentes após o café da manhã. Mas qual é a coisa certa a fazer? Parece que os especialistas não estabelecem uma regra, mas sugerem que sigamos nossos hábitos. Seja antes ou depois do café da manhã, só há uma regra a ser respeitada: Espere meia hora.

Quer tenhamos o hábito de escovar os dentes antes ou depois do pequeno-almoço, o único truque a ter em conta é espaçar os dois procedimentos durante 30 minutos. Isso permitirá Não sobrecarregue os dentes e o esmalte. No entanto, ainda há quem se sinta confuso ao pensar que escovar os dentes primeiro é um erro, pois a boca ficará “suja” a manhã toda. Como estão as coisas realmente? lá café da manhã Geralmente é considerada a refeição mais importante do dia, mas também é a mais leve e, portanto, mesmo que bactérias se formem em nossa boca, não causará danos.

conclusões

Portanto, podemos concluir dizendo que geralmente não há certo ou errado Escove os dentes antes ou depois do café da manhã. Todo mundo tem seus próprios hábitos, mas vamos lembrar disso Escove os dentes 30 minutos antes ou depois do café da manhã Para preservar a saúde bucal. E quando você prefere escovar os dentes antes ou depois do café da manhã?