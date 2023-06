Três Mantuan na equipe Senza Company, o festival de referência estudantil

Três estudantes de Mântua, matriculados na Universidade de Trento, estão entre os organizadores de um dos eventos científicos mais importantes da cidade: o festival é da empresa Cienza e são Federico Todicci, nascido em 1998 de Goeto; Fanny Spardelati del 2000 San Benedetto Bo e Raffaele Amestradi, 2001 Nasceu em Poggio Roscoe. Um evento organizado graças ao contributo da Coruja e da Associação de Representantes dos Estudantes da Unitin, que tem como lema “Sensibilizar para a ciência”.

O festival tornou-se um ponto de referência para estudantes, cientistas ou cidadãos que, por estudo ou por simples curiosidade, querem saber mais sobre o mundo da ciência. O último encontro marcado para a edição de 2023 será sexta-feira, às 20h00, no Museu da Ciência MUSE: «A primeira parte do festival, que decorreu de 13 a 21 de abril, foi um grande sucesso – comenta Federico Todeschi – Agora faltam as duas últimas compromissos desta edição. Teremos como convidado o astronauta Paolo Nespoli, um dos mais importantes da Agência Espacial Europeia, que viveu 341 dias no espaço. Gostamos muito dessa nomeação: foram necessários dois anos de corretagem para tê-lo como hóspede. Além de Nespoli, haverá uma imersão total na descoberta do enovelamento, ou seja, o enovelamento de proteínas na ausência de gravidade, importante tema de pesquisas médicas e farmacológicas.

O projeto começou em 2017 por alguns alunos que queriam criar um espaço de diálogo e estudo. Já existem vários eventos humanitários, mas não científicos, na cidade. «Em 2018 houve o primeiro lançamento, mas com o tempo o projeto expandiu, até 2020. Com a Covid, tivemos que cancelar os eventos ao vivo, mas decidimos mantê-los online. Isso foi fundamental, porque nos permitiu perceber as potencialidades da Internet, que nos deu a conhecer nos anos seguintes. Depois 2021: A meta era um relançamento. Essa também foi a ideia inicial para a edição deste ano. «Para nós a satisfação é muito grande, temos visto a realidade se tornar mais importante com o passar do tempo – comenta Todeschi – No início alguns convidados pareciam esquivos, e agora são eles que estão nos chamando para participar. Isso significa que estamos trabalhando na direção certa”. O evento é gratuito e os ingressos podem ser reservados no site do Muse ou da Unitin.