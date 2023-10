“The Geek”: a louca jornada de Benjamin Labatut até as fronteiras da ciência

“É assustador como a ciência funciona. Pense nisso por um momento: as invenções mais criativas e destrutivas da humanidade surgiram exatamente ao mesmo tempo.

Ali Ciênciasem suas diversas facetas, retorna como protagonista indiscutível de seu último esforço Benjamim Labatut: idiota (Adelphi, traduzido por Norman Gobbetti).

A nova versão vem na esteira de – e do sucesso de – Quando paramos de entender o mundo (Adelphi, traduzido por Lisa Tobey), vencedor do Prêmio Literário Galileu de Publicação Científica 2022.

O tecelão da conspiração nascido em 1980 – que recentemente ganhou o Prémio Malaparte de 2023 – regressa para mergulhar nas complexidades das mais díspares disciplinas, permitindo um vislumbre das sombras e luzes da história humana. Ao fazer isso, use o habitual contraditório – E de certa forma controverso – O método de trabalho: Construções Uma obra de ficção baseada na realidade (Conforme especificado pelo próprio autor nas Confissões).

Um “Romance“A história e a crônica da imaginação e do puro trabalho criativo.

O tema principal do último lançamento do químico chileno? o ComputadorUma máquina “pensante” capaz de se estabelecer como um deus e desafiar as limitações humanas. a’A invenção das bacias hidrográficas Que se materializou, a partir do mesmo momento, em duas invenções opostas:inteligência artificial E a Bomba atômica.

Criação e destruição, ordem e caos, racionalidade e irracionalidade. A dicotomia que dita o enquadramento idiota O crédito pelo seu desenvolvimento vai para uma das mentes mais brilhantes da história: João von Neumann, O estrangeiro.

Abre o texto Em métodos de precisãoNa manhã de 25 de setembro de 1933 com o matemático e físico Paul Ehrenfest Que entra no instituto pedagógico para crianças doentes do professor Jan Watterink e atira na cabeça do filho de quinze anos BasílioEntão ele apontou a arma para si mesmo.

O professor procura desesperadamente pela pessoa que ligou para ele Mosteiro de Springende Punkt, O ponto salienteNa verdade, ele percebeu que o caminho percorrido pela física caminhava em uma direção completamente oposta ao seu pensamento: a intuição concreta estava sendo assediada por cálculos abstratos etéreos, imperceptíveis. Em vez de matéria, átomos e energia começaram a serpentear Fórmulas matemáticas abstratas.

E oláilógico Significava pôr em perigo todo o tecido da existência, admitindo uma visão em que a racionalidade acabava por se confundir com o seu oposto, por exemplo com.ouroboros Ele morde o rabo e forma um círculo que não tem começo nem fim.

“Paul, que depositou toda a sua fé na física, sentiu-se abandonado, expulso de um paraíso que, devido à crescente influência da mecânica quântica e à propagação imparável da praga da matemática, estava recuando para uma escuridão mais escura do abismo dentro dos átomos .”

Começando esta jornada por aíCrise física“Olhando pelo olho mágico para os grandes gênios do passado, Labatut transporta os leitores para a vida de um dos cientistas e pensadores mais famosos da história: Newman Janos Lagostambém conhecido como John von Neumann.

“Existem dois tipos de pessoas neste mundo: Janse von Neumann e o resto de nós.” São palavras (imaginárias ou não, cabe ao leitor – como é habitual nos textos de Labatote – investigar) do físico e do matemático Eugênio Wegenerganhador do Prêmio Nobel de Física em 1963. A estrangeiro Entre meros mortais, A prodígiocorreto Minch: Esta é a opinião dos grandes campeões da ciência em relação a John.

Pelas emoções e conexões mais próximas, às quais o escritor chileno dá vida e palavras como um homem habilidoso ventríloquo Durante as confissões íntimas, ele é um homem como os outros. Talvez até inferior a ele, porque é limitado e preso pela sua própria genialidade. “Aquele homem nem sabia amarrar os sapatosdiz Clara Dunne, a mulher com quem mora, com desprezo incompetência Disfarçado de superpotência.

READ A enfermagem é uma profissão com carga horária limitada?

John está convencido, como Ehrenfest, de que Leis científicas Deve ser baseado em Fatos imutáveis ​​​​da matemáticaé sempre acenado como um chamaA verdadeira, deslumbrante e indiscutível luz da razão. a uma luz Que ele explora, extraindo todos os aspectos possíveis a uma velocidade desumana, para formar sua calculadora.

O alienígena realmente quer construir uma máquina que… agora Turing Ele havia teorizado em um artigo publicado em 1937: Um Calculadora universal (ou “Máquina de Turing“) Capaz de gerar inteligência sobre-humana. O ingrediente secreto para conseguir isso? Falibilidade humana. Na verdade, Turing acredita que é necessário AleatórioO que teria desempenhado um papel importante nas máquinas inteligentes ao permitir reações sem precedentes e imprevisíveis.

Desta suposição contra-intuitiva nasceu a máquina de von Neumann: Analista matemático, integração numérica e informática. e isso é, idiota.

Uma educação entrelaçada com os acontecimentos dos grandes Robert Oppenheimer (Iémen Cristóvão Nolan Foi recentemente atribuído filmeem uma base enorme Biografia Pessoal para Kay Pássaro E Martin J. Sherwin Que foi obtido em 2006 prêmio Pulitzer: Oppenheimer. A vitória e queda do inventor da bomba atômica – Garzanti, traduzido por Emmanuel Faynassa de Rigni), do acima Alan Turing (Que estava prestes a se tornar assistente de Gansey, e cuja vida foi encoberta Alan Turing – uma história de mistério – Bolati Boringeri, traduzido por David Mezzacappa) e “The Mad Scientist” Niels Al Baricelli (que visa criar vida através de máquinas). Ainda hoje, quando os computadores evoluíram a ponto de desafiar os humanos…

Labatut, recolhe as migalhas espalhadas da história e as reorganiza em uma moldura grande e arejada, com um salto temporal ardente que passa de MANÍACO a… O jogo de Ele vai. O velho jogo onde você começa do nada preto E a brancoOs dois jogadores implementam estratégias de guerra duras e trabalham juntos trabalho artístico.

o Aperfeiçoa Quem é essa arte? Lee Sedol, Pedra forte, o jogador mais inovador de sua geração e o único ser humano a derrotar um sistema avançado de IA em um desafio oficial. Seu estilo distinto, Fogosa, violento E ImprevisívelNo início de 2016 foi testado por Alfa vaiUm sistema de inteligência artificial nascido de uma mente Demis Hassabis.

Uma luta que ficará para a história pelos vários primórdios do instrumento (como o famoso movimento 78), notável na quase totalidade Irracionalidade E Imprevisibilidade. Duas características verdadeiramente humanas, que a Máquina teve que criar para se estabelecer como um adversário quase imbatível…

com idiota Benjamim Labatut Usos matemáticade Física E deinteligência artificial Para criar uma experiência de tese envolvente e interdisciplinar perfeitamente Virador de página.

O autor, com um estilo de escrita considerado um dos grandes Paradoxos A história, que por sua vez se tornou paradoxal, recorre a imagens de grandes figuras de um passado mais ou menos recente, como se fossem retratos empoeirados de pessoas Álbum de fotos em preto e branco.

Memórias desbotadas ele conecta e finaliza com pinceladas vivas e saturadas, tornando-se Criador do universo material Por um mundo equilibrado entre realidade e imaginação.