Garmin Venu 2 Plus e vvomove Esportes oficiais: preparação física e estilo no pulso | os preços

Garmin renovar Todos CES 2022 seu alcance relógio inteligente Enviar Venu 2 Plus e vivomove Sport, modelos voltados para a prática de esportes e para monitorar sua saúde física, além de ficar conectado. O primeiro é o herdeiro de Pheno 2, O dispositivo que foi lançado em abril passado Junto com a variante 2S (nós tentamos, Aqui está a revisão), a segunda junta-se aos relógios vívomove, vívomove HR e vívomove Style que a marca lançou no mercado nos últimos anos.

Garmin Vino 2 Plus





Venu 2 Plus é um smartwatch projetado para atividades físicas e para ficar conectado com chamadas (Pode ser feito diretamente do pulso) E Mensagens, além de proporcioná-los sempre assistente de voz (via smartphone: siriE Google AssistantE Bixby) é obvio que assistindo Sono, frequência cardíaca, respiração, níveis de oxigênio no sangue, hidratação, estresse, energia corporal e atividade física (1400 exercícios para escolher, mais de 75 exercícios): Todos os dados podem ser visualizados via Tela AMOLED de 1,3 polegadasCom o Health Snapshot, você tem um breve relatório para compartilhar com seu médico. A bateria é capaz de oferecer autonomia até 9 dias.

O smartwatch detecta quedas automaticamente, enviando SOS para contatos de emergência durante Faixa ao vivo É uma função que permite ao usuário compartilhar sua atividade esportiva com amigos e familiares, fornecendo-lhes a localização. Também é possível ouvir arquivos música favorita (Até 650 músicas podem ser baixadas do Spotify, Amazon Music e Deezer), além do sistema de pagamento Garmin Pay. É compatível com iOS e Android e pode ser personalizado para receber notificações de todos os tipos e acessar um dos muitos aplicativos disponíveis na Loja Connect IQ.

Caixa: 43 mm: 43,60 x 43,60 x 12,60 mm

Peso: 51g

Tela sensível ao toque AMOLED 416×416 de 1,3 polegadas, sempre opcional

Proteção Corning Gorilla Glass 3 حماية

ponteira de aço inoxidável

Pulseira de silicone 20mm

Autonomia: 9 dias no modo smartwatch, GPS e música até 8 horas, GPS até 24 horas

Água: 5 ATM

Freqüência cardíaca do relógio, respiração, boi de pulso, bateria corporal, estresse, sono, hidratação

GPS, GLONASS, Galileo

Garmin Elevate

Bluetooth, ANT +, WiFi

conectar inteligência

mídia inteligente

gestão de música

Garmin Pay

Compatível com iOS e Android

Compatível com iOS e Android

suporte a Siri, Assistant, Bixby

Venu 2 Plus é oferecido em três versões: Painel frontal de ardósia de aço inoxidável, caixa e pulseira de silicone preta

Caixa de aço inoxidável em tom de prata com caixa em cinza claro e pulseira de silicone

Caixa de aço inoxidável em tom de ouro rosa com caixa de marfim e pulseira de silicone o preço € 449,99.

Garmin Fomov Sport





Ele Ela Relógio inteligente híbrido A Garmin não compromete a estética, ao mesmo tempo que garante uma série de recursos ideais para monitorar sua atividade e saúde física. Também neste caso, de fato, existem Body Battery, Stress Tracking, Sleep, Pulse Ox e Heart Rate.