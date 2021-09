Vencer ajuda, mas não distrai. Purabiya tem o remédio e Thiago Motta tem a cura

Riccardo Bisini abraçar Thiago Mota Ao apito final está o pneu que nos tira do lago, com três pontas muito pesadas. Esta é talvez a imagem mais importante de uma tarde com muitas luzes, mas também muitas luzes negras: Longe das palavras de circunstância do futebol, após dois meses de pesadelo, estes dois jovens futebolistas precisam de mais do que elogios, acima de todas as vitórias, especialmente se vierem. Confrontos diretos. Já que o incero ajuda a retroceder no tempo, o tempo perdido durante um verão de pesadelo acabou felizmente, pelo menos para La Spezia: quando você luta todos os dias, o resultado é o mais importante de tudo, não há muito o que fazer. Pense nisso: se Spezia pousasse inesperadamente no ano passado, após uma temporada de pica-paus e tapinhas nas costas, alguns singles ainda poderiam ser premiados, mas a maioria deles teria esquecido tudo depois de alguns meses. E de novo: o que teria acontecido com a caixa, que é imediatamente empurrada para trás, mesmo sem desfrutar de uma transmissão ao vivo da Série A? A empresa recém-criada terá apenas que reconstruir do zero, em uma categoria inferior para funcionar. Para muitos, era absurdamente pior, mas era uma tarefa completa.

O futebol também é uma questão de momentos, quem o pega melhor e primeiro costuma ser bom e ter sorte ao mesmo tempo. No lago você ganha pontos antes de duas partidas caras com sucesso no seu bolso Na corrida você não deve perder Enfrentam-se com uma cabeça diferente: aquele mesmo componente mental que desempenhou seu papel até hoje e que vale a pena considerar se realmente se quer ir além da grande conclusão do Purabia, que escapa de qualquer tática e de qualquer vantagem de grupo. O Spezia na primeira parte parecia ser a primeira hora do Cagliari e também na parte que perdeu sem merecê-la para a Udinese: uma equipa curta e fácil, com bom trabalho de equipa e algumas boas oportunidades. O que vimos do 1-1 em diante é um onze que, perdido o entusiasmo, também perde a escala entre as divisões, dando lugar a uma espingarda realmente medíocre: um aspecto, é a reacção ao resultado negativo, que Thiago Motta deveria caber perfeitamente. O mesmo aconteceu com o italiano no ano passado, a deficiência típica dos inexperientes: parafraseando para outro esporte, vem à mente Berrettini que perdeu de Djokovic para Wimbledon: Foco é tudo nos níveis mais altos. É por isso que vencer é tão importante, independentemente de Motta desde o início sugerir um terceiro formato diferente (3-4-2-1 depois 4-4-2 com alterações) em quatro jogos ou Martin Ehrlich deve deixar o campo de jogo por problemas A musculatura não te deixa em paz e isso te faz pensar em uma equipe. Não é realmente necessário intervir no mercado de agentes livres? Também para a questão numérica, na hora de desclassificar, você corre o risco de não fazer as alterações. E a temporada é longa …

Precisamente por isso, foi necessário trazê-lo para casa: se Spezia queria começar o seu verdadeiro campeonato, tinham que o fazer assim, com uma vitória que não elimina muitos problemas (ou margens de melhoria, gostariam de ver favoravelmente.) que esta equipe tem, além do cartório e do pronto-socorro. Porém, há muitas coisas boas, pontos de partida para se preparar para os jogos contra a Juventus e o Milan. A começar pela atuação dos franceses Kelvin Amiens NS Janice Antisti Cada um está comprometido com o seu caráter na sua área: ambos contribuíram para a causa e em particular a atuação do jovem atacante (completou 19 anos em agosto) é sobretudo surpreendente pelo grande trabalho de pressão e contenção, realizado com abnegação e sem o suficiente . O talentoso jogador do Toulouse já deu a volta por cima que vislumbrou na estreia, percebendo como um garoto inteligente que a Ligue 1 está elevando a fasquia. Para o colega, foi uma escalada: ele começou mal, caminhou de longe e literalmente bateu a porta na cara do Forte recém-entrado com uma intervenção de tempo excelente. A dupla de La Spezia de branco tem o prazer de se juntar à dupla de fora dos Alpes: capitão major Enquanto ele permanecer em campo ele será onipresente em ambas as fases (que duelo com Vaca), Simon Bastoni Marque uma grande meta ao aproveitar mais um dia de grande valor pessoal. Dois de La Spezia contra um, Liricino Sicaroni, que só contra o Spezia comemora sua primeira alegria pessoal na Primeira Divisão, que, no entanto, não dá nem um ponto. Parabéns tambem Iacobo Sala NS Salve Ferrer, Portadores de estandarte “mutianos” resilientes que desempenham um papel fora do papel, mas sabem como lutar.

Grande espaço para melhorias, começando com os mecanismos que serão calibrados em Movimento sem bola: Executar em uníssono para correr menos, objetivamente neste aspecto, há muito trabalho a ser feito. Ausência do paciente a longo prazo Leo Sinaatraso na preparação Mehdi Bourabia (Alvo muito bom, mas além daquelas duas voltas em outros momentos e com outros oponentes …) Elimine os meninos Mota gerente por profissão, Aquele que marca o ritmo da partida com suas escolhas, suas pausas: ele é uma figura chave para seus companheiros de equipe, principalmente no que diz respeito às distâncias entre as divisões. Em Veneza, enquanto Sala e Maggiore resistiram, os brancos deram muito pouco da arma, mas assim que a clareza diminuiu e a equipe se esticou, a arma saiu a céu aberto e com razão tentou vencê-la. E dizer que o gol vem de uma cobrança de falta em que Chikaroni, que estava totalmente perdido para Hristov, fica livre para bater. doce: Mesmo em “Penzo”, bem como nas últimas vinte partidas do campeonato (recorde negativo na Série A), Spezia coleta um gol. Raiva por tentar finalmente conquistá-lo, outro lado para rever: Na última meia hora Spezia Praticamente deixou de existir, também porque a entrada Manaj e Podgoreanu Eles não fornecem aos seus companheiros a força vital que você esperaria de quem está entrando na final: muitos passes lentos, muitas corridas cansadas e algumas faltas inúteis, sem falar em confusões como essa. acalmar (Primeiros minutos da temporada) aos 91 minutos que dá uma penalidade ao adversário sem qualquer causa razoável. Três pontos que devem ser mantidos bem guardados e fechados na bolsa, refletindo deficiências estruturais e esperando que, como há um ano, esta equipe encontre em breve equilíbrio e credibilidade mesmo em caso de emergência. Flutue e varra o canudo para ver todos os intérpretes que conseguiram chegar à ópera. Só então todas as opções podem ser julgadas.