Combater a “resistência aos antibióticos” com um teste preciso e inovador: o que há de mais moderno em ciência

A resistência aos antibióticos tem sido um fenômeno de preocupação no mundo científico há anos. Mas hoje temos outra arma.

lá ProcurarE, como sabemos, ele é Pilar da Fundação Soluções que permitem Salve mais vidase com base em Melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas.

Em um contexto muito amplo que inclui diversos setores, Hoje vamos falar sobre resistência a antibióticossubordinar Os perigos inerentes a este fenômeno E o que eles são em vez disso As últimas descobertas que farão a diferença.

Medicamentos, especialmente Antibióticospermita que todos os dias Vidas salvas. Desde sua descoberta, eles foram capazes de tratar muitas infecções bacterianas anteriormente fatais. Quando se trata de resistência a antibióticosPortanto, é fácil entender o que é. o bactériasem um determinado ponto, Eles não são mais afetados pela droga e continuam a se multiplicar.

O que é resistência a antibióticos e de onde ela vem?

Isso deve ser dito Este fenômeno é fisiológico e natural. Algumas bactérias têm até uma resistência natural. Por outro lado, outros o ganham com a “experiência”, porque também estão “lutando para sobreviver”. fenômeno, porém, Nos últimos anos, ele passou por uma operação mais rápida. As razões são diferentes, mas acima de tudo há o uso “imprudente” de antibióticos.

EU ‘Uso impróprio De antibióticos, no entanto, pode ser atribuído a muitos assuntos. Não apenas para pessoas que fazem “tratamentos do tipo “faça você mesmo”. O perigo real está no fato de que a bactéria causa problemas de saúde não só para quem tomou antibióticos, mas também para o resto da população. Então estamos diante de um Problema social E não apenas um indivíduo.

Por exemplo, antibióticos É usado na agricultura intensiva Para prevenir doenças. No entanto, vestígios do medicamento podem passar do animal para o produto final (como carne ou leite) E contratação não intencional por pessoas. Como o relatório da ISS nos lembra, “

Em 2018, em 29 países da UE/EEE, 4.264 toneladas de antibióticos foram usadas em humanos e 6.358 toneladas em animais produtores de alimentos.“.

Figuras que impressionam, mas dão uma boa ideia da realidade.

Eles não estão em falta e depois Gestão “incorreta” por médicos eles mesmos. Este é especialmente o caso quando se trata de infecções respiratórias. por causa de Ferramentas de diagnóstico não muito perfeitasmajoritariamente Infecções virais e bacterianas são confundidas. Como resultado, eles são tratados com as drogas “erradas”. Este é também um fator que está cada vez mais levando à resistência aos antibióticos. Por sorte, Uma empresa criou testes rápidos mais eficazes. Vamos ver o que é.

Combater a resistência aos antibióticos tem outra arma

Entre 2015 e 2018, uma empresa israelense se desenvolveu graças a umPesquisa impressionantesubordinar Testes rápidos para a detecção correta de infecções bacterianas. A MeMed Diagnostics, Inc. foi fundada, entre outras, em 2009 com foco na prevenção do uso indevido de antibióticos. Mas isso não é tudo: lembramos, entre outras coisas pneumonia, bronquite, tuberculose, (conhecido por insiders como LRTI), Hoje são a terceira causa de morte no mundo. Esta é mais uma razão para combater a resistência aos antibióticos e determinar o tratamento adequado dependendo da situação.

Os testes atuais, infelizmente, deixam margem para dúvidas. Por outro lado, MeMed criou um arquivo Sistema de diagnóstico mais preciso.

Declarações oficiais da Memed

para melhor compreensão Trabalho feitotransmitimos palavras Dra. Tânia Gottlieb, Vice-Presidente de Assuntos Científicos da MeMed Diagnostics e Coordenador do Projeto Sistema Imunológico Respiratório.

“Há quase uma década, em Colaborando com os melhores médicos de todo o mundoDesenvolvemos e validamos o MeMed BV. Uma assinatura líder da proteína hospedeira Distinguir entre infecções bacterianas e virais. Ele explora a resposta imune do corpo à infecção.” Então, ao contrário de outros testes de diagnóstico”,Pode distinguir entre infecções bacterianas e virais, e Validado em ensaios clínicos que registrou milhares de pacientes […] a ela O desempenho foi demonstrado em crianças e adultosem várias síndromes clínicas e patogênicas“

Naturalmente não entramos em mais Detalhes técnicos científicos Porque vai ser muito difícil re-trabalhar. Mas Nós podemos entender A partir dos dados acima que a ciência está progredindo. Graças a esses testes mais eficazes, o uso indevido de antibióticos diminuirá automaticamente. E a Podemos retardar o fenômeno Que – segundo alguns estudiosos – Pode ser realmente desastroso para sua saúde Para toda a humanidade.