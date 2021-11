Medicina: Dino Casaroto morreu de doença cardíaca em Pádua – Veneto

(ANSA) – PADOWA, 15 DE NOVEMBRO – O professor Dino Casaruto, cirurgião cardíaco que em 1991 se tornou diretor do Centro de Cirurgia Cardíaca do Hospital de Pádua, em Pádua, faleceu aos 81 anos.



Casaruto faleceu no hospital à noite, entre sábado e domingo, sofrendo de doenças que vinha tratando há algum tempo, mas a infecção foi fatal. O cirurgião foi um dos mais famosos cirurgiões cardíacos, seu nome também é conhecido no meio judiciário: em 2003 foi preso por corrupção, acusado de implantar válvulas defeituosas em pacientes, causando duas vítimas. Foi condenado em primeira instância, mas no processo de apelação foi absolvido das acusações de corrupção por prescrição e depois absolvido de todas as acusações: não sabia que as válvulas distribuídas por uma farmacêutica brasileira eram comercializadas com falsificações certificados.



“Ele vivia para seus pacientes, passava 12 horas por dia no hospital, sábado e domingo – diz hoje seu aluno, e o diretor do centro de Galucci, Gino Girosa – para nós era um exemplo perfeito”. (Lidando).