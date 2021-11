Fedriga: “A região de Friuli-Venezia Giulia quer continuar investindo na ciência”

“A região de Friuli Venezia Giulia quer continuar investindo em ciência: na futura lei orçamentária, alocaremos recursos significativos em favor de novos investimentos também relacionados à pesquisa. Não em geral ou chuvas, mas oportunidades de pesquisa concretas para tentar neutralizar o fenômeno de Dreno cerebral.”

O anúncio foi feito pelo governador de Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante a cerimônia de abertura do 44º ano letivo 2021/2022 na Universidade de Udine, no Teatro Novo Giovanni da Udine.

“Os ecossistemas de pesquisa e formação devem estar envolvidos e ter a coragem de trabalhar com empresas privadas, inclusive de caráter internacional, porque isso significa aumentar os recursos disponíveis e as oportunidades de importação para nossas terras”, disse Fedriga, instando-nos a fazer mais “ marketing de pesquisa. ”

Referindo-se a um trecho da intervenção da representante do corpo técnico e administrativo, Francesca Giannelli, Fedriga compartilhou o apelo à unidade.

“Precisamos estar unidos na verdade, mas não – como apontou Fedriga – nas mentiras. Une-se contando fatos objetivos e não mentiras que comprometam a saúde, a segurança e o bem-estar econômico. Como uma administração regional, com determinação, em Neste período de pandemia, queremos fazer a nossa parte para dizer aos Cidadãos a verdade e a negação das mentiras que põem em risco a nossa saúde e o nosso sistema económico, por vezes de joelhos. O desejo de ouvir a todos não pode tornar-se um defeito em não contar coisas como são eles: todos temos a responsabilidade de levantar a voz da parte da sociedade que exige combater a epidemia da forma mais pacífica e democrática. É graças à ciência e à pesquisa que temos em um curtíssimo tempo que tem provou ser seguro e eficaz. ”

Fedriga agradeceu informalmente ao mundo científico. “Neste momento histórico em que vivemos – comentou o Governador – gostaria de vos agradecer junto das testemunhas deste mundo porque tem sido claro e evidente que quando a investigação e a ciência estão a serviço dos cidadãos, as coisas funcionam. A propósito, peço mais uma vez aos cidadãos que confiem na ciência quando ela se coloca a serviço da sociedade.

No seu discurso, o Reitor da Universidade Roberto Benton, que agradeceu à região na pessoa do Governador Fedriga e da Reitora da Universidade Alessia Rosolen, referiu que no que diz respeito às relações com o Território, a cooperação com o tecido produtivo regional é cada vez mais crescente. rentável, que assumiu uma forma particularmente tangível no desenvolvimento do Uniud Lab Village, o avançado centro de investigação que reúne laboratórios universitários e empresariais num mesmo espaço, projecto apoiado pela região e pela Fundação Friuli. ”

Por ocasião da cerimónia – na presença do Presidente do Instituto Superior de Saúde Silvio Brusaferro – o Presidente da Universidade Benton conferiu a Franco Gabrielli, Subsecretário do Ministério da Relações Exteriores à Presidência do Conselho de Ministros “por sua contribuição à proteção e segurança de nosso país do ponto de vista da ameaça terrorista, como subordinado às forças policiais, e do ponto de vista emergencial e ambiental desastres, como chefe do Departamento de Assuntos Civis.