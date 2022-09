Diamante ultraduro descoberto fora da Terra em um meteorito – espaço e astronomia

Um diamante superduro de origem extraterrestre foi descoberto em um meteorito, confirmando a existência desse tipo raro de mineral na natureza e também é chamado de ‘diamante hexagonal’, devido ao arranjo especial dos átomos de carbono que o torna mais difícil do que isso. Estamos acostumados com a terra. Esses minerais podem ter se formado após a colisão, que ocorreu há 4,5 bilhões de anos, entre um asteroide e um antigo planeta anão em nosso sistema solar: é o que diz um estudo da Australian Monash University. Publicados no Journal of the American Academy of Sciences (PNAS), que também afirma que a descoberta pode ajudar a desenvolver novas técnicas de fabricação para materiais extremamente resistentes.

Os pesquisadores, liderados por Andrew Tomkins, ajudaram a esclarecer um mistério de longa data sobre a formação de um tipo particular de meteorito chamado ureilitos: é um meteorito rochoso com um teor incomumente alto de carbono na forma de grafite. ou nanodiamantes. Os autores do estudo utilizaram técnicas avançadas de microscopia eletrônica para obter imagens de fragmentos do meteorito, confirmando a presença de um “diamante hexagonal”, o chamado lonsdaleíta.

Segundo os pesquisadores, esse metal no meteorito pode ter se formado a partir de um líquido em alta temperatura e pressão moderada, condições que preservariam aproximadamente a forma e a estrutura hexagonal do grafite pré-existente. “A natureza nos deu, portanto, um processo que podemos tentar replicar no campo industrial”, diz Tomkins. “Acreditamos que a lonsdaleita pode ser usada para fazer componentes minúsculos – acrescenta o pesquisador – que podem substituir os feitos de grafite.”