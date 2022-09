Eleições, o alarme: ‘Direito de saúde em perigo, mas hospitais ignorados’

“O direito à saúde está em grave perigo em nosso país. Faltam recursos, médicos e estruturas adequados, mas as plataformas eleitorais das grandes coalizões ignoram a tempestade perfeita que se aproxima”. O alerta vem do Fórum de Sociedades Científicas de Médicos Hospitalares e Universitários Italianos (FUSC), que denuncia “a completa falta de atenção a essas questões por parte das forças políticas que se apresentarão nas próximas eleições. A palavra ‘hospital’ é quase todos ausentes dos programas e discussões eleitorais.” Em geral, faltam “propostas concretas e, sobretudo, projetos de reforma estruturados”, diz o oncologista Francesco Cognetti, coordenador do Fossc.

“Há cerca de 130 mil especialistas nos hospitais, menos 60 mil da Alemanha e menos 43 mil da França – relata o fórum – o sangramento dos jalecos brancos também afeta os clínicos gerais: são poucos, cerca de 40.700, mas todos os anos 3 mil se aposentam e é Espera-se que a migração em massa seja maior em breve. Não só isso: na Itália hoje existem cerca de 13.000 pediatras, mas também há escassez em todo o país devido à estrita distinção entre atividades regionais e hospitalares e a falta de interação e integração adequada entre elas . Cognetti destaca que “a disponibilidade de leitos por população coloca a Itália em 22º lugar na Europa e a capacidade de usá-los é completamente insuficiente. Os hospitais foram fundidos, as enfermarias e os serviços de diagnóstico foram reduzidos e enfraquecidos. anos atingiu 37 bilhões de euros, com outros países europeus que tem rácios de “recursos para o setor” em relação ao PIB superior em 3-4 pontos. ”

“Os gastos com saúde – acrescenta o especialista – aumentaram 3% em 2022 em relação a 2021, mas todos esses recursos foram usados ​​para enfrentar a epidemia de ‘Covid’ que, entre outras coisas, levou a níveis de mortalidade em nosso país entre os mais altos do Europa O orçamento mínimo para o triênio 2023-2025 previsto para abril novamente prevê uma queda anual de 0,6%, contra um aumento significativo projetado no PIB nominal.” Nesse contexto, “nas plataformas eleitorais há referências à reorganização da atenção à saúde local, ao fortalecimento do quadro de agentes de saúde e à superação das listas de espera. No entanto, não há propostas concretas – insiste Cognetti – e projetos de reforma organizados que respondam à lógica de o sistema.”

“As 1.350 casas comunitárias fornecidas pelo Programa Nacional de Pesquisa Científica não são suficientes para resolver problemas de saúde, se não forem abordadas as questões centrais da profunda crise dos hospitais e dos recursos para o pessoal”, alertaram as 30 sociedades científicas reunidas em Fusk. “O Fórum – como lembram – solicitou nos últimos meses uma revisão completa das normas regulamentadoras para hospitais aprovadas pela Resolução Ministerial 70 (Resolução Ministerial 70 de 2 de abril de 2015). O número de leitos hospitalares regulares deve ser superior a 350 leitos por 100.000 habitantes hoje, até a média europeia de pelo menos 500. O número de leitos de terapia intensiva também deve ultrapassar 14, que ficaram no papel e nunca foram alcançados, para atingir pelo menos 20-25 por 100.000 habitantes Recursos necessários Aumentar os leitos de terapia intensiva pediátrica e semi-intensiva pediátrica, que atualmente é menor do que o necessário em todas as regiões, e modernização de equipamentos em muitas enfermarias pediátricas e neonatais em várias regiões.”

Os investimentos também devem se referir aos funcionários, é o apelo. “Precisamos contratar um grande número de médicos e enfermeiros para fortalecer os hospitais – exortamos Diego Foschi, presidente do Colégio Italiano de Cirurgiões, membro do Fórum – além disso, o êxodo de novos graduados que vão para o exterior para especialização deve ser coibido”, assim como “aposentadoria antecipada” A muitos médicos que devem garantir melhores salários para evitar, por exemplo, fugir do pronto-socorro. Também pedimos para desonerar os médicos de obrigações burocráticas e administrativas, pois pessoal de apoio é facilmente encontrado e mais barato , enquanto não há médicos. Cada minuto subtraído do tratamento é um minuto desperdiçado – Atenção – Também solicitamos que os resultados clínicos alcançados pelos diferentes hospitais sejam tornados públicos, para que os cidadãos possam escolher onde vão para o tratamento sem o risco e recompensa de mérito.”

A Pnrr, Fossc em sua análise, continua a oferecer investimentos em saúde com base em dois componentes principais: construção e tecnologia. “No entanto, os projetos – observa o Fórum – vão dizer respeito a hospitais comunitários e casas comunitárias, estruturas de medicina regional e grandes equipamentos de diagnóstico e tratamento, especialmente radiológicos. Mas construir muros não implica hospitais, que exigem pessoal e habilidades que não exigem a A dualidade histórica entre hospital e território deve ser superada em favor de um sistema único de serviços interligados, contínuos e integrados. Um hospital real também deve ser ampliado funcionalmente para incluir realidades regionais de saúde. O que é pré e pós-hospitalar regional deve ser considerado de forma visão integrada das duas realidades”.

“Mesmo as crianças – observou Annamaria Staiano, presidente da Sociedade Italiana de Pediatria, que está comprometida com o fórum – devem ter acesso aos tratamentos necessários para gerenciar e prevenir doenças agudas e crônicas no distrito e no hospital, em um sistema de continuidade do cuidado e uma rede que, quando necessário, oferece a possibilidade de os pediatras atuarem tanto na Região quanto no hospital com flexibilidade organizacional. % do total, pelo menos 1 milhão de pessoas em nosso país, e requer intervenções de saúde muitas vezes repetidas ao longo do tempo, com o seguinte Uma abordagem em nível local e em hospitais e universidades de referência. São necessários investimentos tecnológicos e pessoal com perspectiva de sistema, que tem em conta as necessidades das crianças e das suas famílias, bem como reduzir a mobilidade da saúde para áreas mais avançadas em termos de cuidados de saúde I”.

Cognetti observa que as consequências de não modernizar as instalações hospitalares já são evidentes, principalmente para pacientes com câncer. “Os atrasos na cirurgia oncológica tornaram-se crónicos e as taxas de adesão ao rastreio ainda não voltaram aos níveis pré-pandemia – destaca – e já podemos prever um aumento da mortalidade por cancro nos próximos meses ou anos, ao mesmo tempo que se observam casos mais avançados .”

“O plano de controle do câncer recentemente emitido pelo Ministério da Saúde para o ‘especialista’ parece ser completamente insatisfatório devido à falta de recursos específicos para atingir objetivos estratégicos e, portanto, impraticável. Em comparação com o programa europeu (Plano Europeu de Controle do Câncer ), o Plano Nacional do Cancro mostra uma absoluta ausência de planeamento e programação, bem como revela as necessidades e recursos a serem investidos, bem como a completa falta de calendário para monitorização e indicadores de governação. Plano Europeu. E não é tudo: as redes de oncologia, que são um modelo de auxílio e pesquisa no setor do câncer, permanecem inativas na maioria das regiões”.

Em relação à fonte de tratamentos, “os tempos de reembolso por nossa agência reguladora para importantes medicamentos inovadores ainda são, de fato, crescentes – e recursos para testes poligênicos para evitar quimioterapia para mulheres submetidas a cirurgias de câncer de mama, dada a não inclusão desses testes em Leah”.

“E a proibição, que ainda existe, devido à falta de conformidade regulatória em nosso país com o novo regulamento europeu sobre ensaios clínicos – continua o oncologista – impedirá que muito mais pesquisadores e pacientes acessem as novas moléculas do que em outros países europeus. ”

“O resultado – conclui o Coordenador do Fossc – é uma perda de oportunidades significativas de tratamento para os pacientes, falta de crescimento profissional e científico para o pessoal de saúde envolvido, bem como impactos econômicos negativos devido à falta de investimento econômico geral por parte das empresas farmacêuticas internacionais e emprego, por falta de uso de atributos profissionais altamente especializados”.