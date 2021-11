De acordo com a ciência, esta bebida inofensiva acelera significativamente o envelhecimento

Sabíamos que era ruim para a saúde … mas não tínhamos ideia de quais seriam as consequências do envelhecimento. Na verdade, de acordo com os cientistas, esta bebida doce acelera a “deterioração” do nosso corpo.

Envelhecimento prematuro: esta é a bebida que acelera a deterioração das células

É na verdade drinque suave É a raiz do envelhecimento acelerado do nosso corpo … e está cientificamente comprovado! Na verdade, um estúdio Realizado em 2014 e publicado na revista American Journal of Public HealthBeber refrigerante pode causar envelhecimento prematuro no nível celular.

Composso explicar isso? Na verdade, os cientistas descobriram que as pessoas que bebem mais refrigerante tendem a ter telômeros mais curtos nas células brancas do sangue. Os telômeros são, na verdade, seções de DNA encontradas no final dos cromossomos.

No entanto, ao longo dos anos, comprovou-se que o fato de os telômeros serem mais curtos do que o normal se reproduzem Redução acentuada na longevidade e expectativa de vida. Ao mesmo tempo, isso também leva a um aumento significativo no risco de infecção Doenças crônicas se desenvolvem.

Elisa Ebel, professora de psiquiatria daUniversidade da Califórnia em São FranciscoExplique o fenômeno com mais detalhes para nossos colegas de tudo isso : “O consumo regular de açúcar pode influenciar a progressão da doença, não apenas por exercer pressão sobre o controle do metabolismo do açúcar pelo corpo, mas também Acelere o envelhecimento do tecido celular.”

Também especifica que esta nota é sempre válida independentemente da idade, raça, salário ou mesmo nível de escolaridade do indivíduo em questão.

Outro estudo científico confirma essa hipótese. Publicado em 2021 na revista Relatórios nutricionais atuais, o último mostra que o consumo de bebidas açucaradas (por exemplo, refrigerante) está intimamente relacionado a distúrbios do microbioma intestinal e inflamação, mas também ao estresse oxidativo … No entanto, esses três elementos contribuem para o envelhecimento precoce.

O refrigerante é divertido instantâneo, é claro, mas representa um perigo real para a saúde a longo prazo … então pense duas vezes antes de bebê-lo da próxima vez! ?

