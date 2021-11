O Dia Mundial do AVC é comemorado em 29 de novembro. Os dados globais sobre esta doença são impressionantes. 30% das pessoas que tiveram um derrame após 30 dias não sobrevivem e cerca de metade morre dentro de 12 meses após o evento. Aqueles que sobrevivem a um derrame na maioria das vezes têm uma deficiência. Essa deficiência muitas vezes leva à perda de autossuficiência, com graves consequências para a pessoa e família afetadas e enormes custos para o sistema de saúde. Por isso é fundamental prevenir o AVC, mas sobretudo saber reconhecê-lo de imediato.

Um acidente vascular cerebral pode ser reconhecido desta forma e, portanto, medidas são tomadas para reduzir os danos que são muito graves

O AVC é uma doença cerebrovascular. Manifesta-se no bloqueio dos vasos sanguíneos devido à trombose ou na ruptura dos vasos sanguíneos. No primeiro caso, temos um acidente vascular cerebral e, no segundo, um acidente vascular cerebral hemorrágico. As chances de ter um AVC aumentam com a idade e aumentam exponencialmente após os 65 anos.

Se os sintomas de derrame forem reconhecidos, a medicação pode intervir imediatamente para reduzir os danos cerebrais. A intervenção imediata pode ajudar o paciente a se recuperar de forma mais eficiente para uma vida normal. Por isso é importante reconhecer os sinais dessa patologia. Infelizmente, os sintomas muitas vezes não são óbvios e muitos de nós não temos consciência deles.

Para minimizar os danos graves causados ​​por um acidente vascular cerebral, os sintomas devem ser reconhecidos imediatamente. Um acidente vascular cerebral pode ser reconhecido desta forma e, portanto, são tomadas medidas para reduzir os danos que são muito graves. FAST é a forma que os médicos americanos criaram para ajudar as pessoas a reconhecer e lembrar os sintomas do derrame com mais facilidade.

Este acrônimo é um acrônimo para as palavras rosto, rosto, braços, praxia, fala, linguagem, tempo e tempo. Se houver suspeita de acidente vascular cerebral em uma pessoa, os testes do método FAST podem ser feitos. Rosto: peça à pessoa para sorrir e verifique se um canto da boca está levantado ou se a boca parece torta.

Braços: peça à pessoa para levantar os dois braços e veja se ela tem dificuldade para levantar também. Fala: peça para a pessoa repetir uma frase e verifique se ela está expressa corretamente ou se a linguagem apresenta dificuldades. Horário: Se ocorrerem esses sintomas, o pronto-socorro deve ser avisado imediatamente.

A prevenção é a chave

Cuidado com esses sintomas protocolo Ele sugere ligar para o 112/118 imediatamente e citar um possível derrame como o motivo da ligação. Não esperamos que os sintomas melhorem e não informamos o clínico geral ou o guarda médico para evitar perda de tempo valioso.

Para remover o risco de acidente vascular cerebral tanto quanto possível, a prevenção é essencial. O Ministério da Saúde desenvolveu um Plano Nacional de Prevenção (PNP) de cinco anos para 2020-2025. A prevenção é a melhor arma para reduzir o risco de acidente vascular cerebral. Isso envolve seguir um estilo de vida e uma dieta saudáveis. Portanto, para evitar o risco de acidente vascular cerebral, é essencial não fumar, fazer exercícios, fazer uma alimentação saudável e preferir frutas e vegetais.

Por exemplo, acontece que O risco de morte, derrame e ataque cardíaco aumenta sem o consumo regular desta fruta. Além disso, alguns estudos mostram que o risco de acidente vascular cerebral pode ser removido de uma forma muito original e agradável. Falamos sobre isso neste artigo:Muitos não percebem que esta prática única é eficaz no combate à hipertensão, acidente vascular cerebral e doença de Alzheimer“

